Как есть фастфуд "на ходу": лайфхаки от McDonald's

15:00

Еда с Макдональдса пользуется большой популярностью среди людей любого возраста или статуса. Кто-то предпочитает хрустящую картошку, кто-то обожает бургеры, а некоторые выбирают охлажденные напитки. Есть и те, кто любит все перечисленное, поэтому часто покупает именно эти варианты для перекуса.