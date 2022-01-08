Елка с нутелой: потрясающий десерт из 5 ингредиентов

Этот десерт гарантированно станет одним из любимых в вашей семье. Возможно, вы уже видели его в интернете, но нет рецепта? Идеи 24 подскажут, как приготовить такую вкуснятину.

Шоколадную нутелу выпекают в слоеном тесте, смазывают растопленным сливочным маслом, затем посыпают сахаром с корицей. Всего 5 ингредиентов Вам понадобится для приготовления рождественского десерта.

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Рецепт елки из нутеллой

Ингердиенты:

2 листа слоеного полузамороженного теста;

2 столовые ложки нутели;

1 яичный желток;

1 столовая ложка растопленного сливочного масла;

1 столовая ложка сахара с корицей.

Приготовление

Застелите противень пергаментной бумагой. Вырежьте два листа теста в форме елки. Равномерно выложите нутел на один лист теста. Сверху положите другой и переложите на противень.



Елка с нутелой / Фото cafedelites

Сделайте ножом надрезы с обеих сторон, расстоянием между ними примерно 2 сантиметра. Режьте тесто аккуратно, чтобы не задеть центр елки.

Каждую полоску теста перекрутите дважды, вжав концы в противень. Из остатков теста вырежьте две звездочки: одну намажьте нутелой, а другую положите сверху, как бутерброд. Уложите звезду на верхушку дерева.



Елочный десерт на рождественский стол / Фото cafedelites

Смажьте тесто яичным желтком, смешанным с небольшим количеством воды. Выпекайте 25-30 минут при 200°C до золотистого цвета.

Оставьте остыть в течение 5 минут. Слегка смажьте тесто растопленным сливочным маслом и посыпьте сахаром с корицей. Приятного тебе аппетита!