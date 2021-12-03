Двойной эффект: смотрите на видео, как накачать пресс и ягодицы одним упражнением
Источник:инстаграм TrainAtHome
Пресс и ягодицы – те группы мышц, которые, вероятно, чаще всего пытаются привести в хорошую форму. Мы знаем, как убить двух зайцев одним выстрелом. Сохраняйте видео и тренируйтесь вместе с Идеей 24!
Если вы до сих пор прорабатываете пресс и ягодицы отдельными упражнениями, то эта тренировка точно вам понравится. Речь идет о ягодичном мостике на фитболе. Эти движения в первую очередь задействуют большие ягодичные мышцы, а также прямые, поперечные и косые мышцы живота. А еще такой подход не только экономит ваше время, но и эффективно нагружает разные зоны.
И еще 5 шагов к идеальным отжиманиям: тренер показал на видео упрощенные упражненияВажно! Ягодичный мостик на фитбол подходит для продвинутого уровня физической подготовки. Начинающим нужно сначала отработать технику в классическом варианте.
Гайд по выполнению упражнения
- Лягте на спину, а ноги поставьте на фитбол. Руки при этом спокойно уложите на пол.
- Плавными движениями поднимайте и опускайте таз.
- Выполняйте 15 – 20 повторений в 3 – 4 подхода.
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Текст публикации TrainAtHome:
До сих пор качаешь ягодицы и пресс отдельно?
Экономь время и получай двойной эффект в седалищном мостике на фитболе. Фокус прежде всего на крупных седалищных мышцах и подколенных сухожилиях. Но также хорошо задействованы прямые, поперечные и косые мышцы живота. Это позволяет обработать несколько зон одновременно.
Седалищный мостик на фитбол подходит для продвинутого уровня физической подготовки. Начинающим рекомендуем сначала отработать технику в классическом варианте.
Выполняем 15-20 повторений в 3-4 похода. Сосредоточьтесь на сокращении седалищных мышц в течение подхода, а также о подконтрольных движениях вверх-вниз.