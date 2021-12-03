Двойной эффект: смотрите на видео, как накачать пресс и ягодицы одним упражнением

Пресс и ягодицы – те группы мышц, которые, вероятно, чаще всего пытаются привести в хорошую форму. Мы знаем, как убить двух зайцев одним выстрелом. Сохраняйте видео и тренируйтесь вместе с Идеей 24!

Если вы до сих пор прорабатываете пресс и ягодицы отдельными упражнениями, то эта тренировка точно вам понравится. Речь идет о ягодичном мостике на фитболе. Эти движения в первую очередь задействуют большие ягодичные мышцы, а также прямые, поперечные и косые мышцы живота. А еще такой подход не только экономит ваше время, но и эффективно нагружает разные зоны.

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Гайд по выполнению упражнения

Лягте на спину, а ноги поставьте на фитбол. Руки при этом спокойно уложите на пол.

Плавными движениями поднимайте и опускайте таз.

Выполняйте 15 – 20 повторений в 3 – 4 подхода.

Ягодичный мостик на фитбол подходит для продвинутого уровня физической подготовки. Начинающим нужно сначала отработать технику в классическом варианте.Сосредоточьтесь на сокращении ягодичных мышц во время каждого подхода, а также контролируйте движения вверх – вниз.

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Текст публикации TrainAtHome:

До сих пор качаешь ягодицы и пресс отдельно?

Экономь время и получай двойной эффект в седалищном мостике на фитболе. Фокус прежде всего на крупных седалищных мышцах и подколенных сухожилиях. Но также хорошо задействованы прямые, поперечные и косые мышцы живота. Это позволяет обработать несколько зон одновременно.

Седалищный мостик на фитбол подходит для продвинутого уровня физической подготовки. Начинающим рекомендуем сначала отработать технику в классическом варианте.

Выполняем 15-20 повторений в 3-4 похода. Сосредоточьтесь на сокращении седалищных мышц в течение подхода, а также о подконтрольных движениях вверх-вниз.