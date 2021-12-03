Если вы до сих пор прорабатываете пресс и ягодицы отдельными упражнениями, то эта тренировка точно вам понравится. Речь идет о ягодичном мостике на фитболе. Эти движения в первую очередь задействуют большие ягодичные мышцы, а также прямые, поперечные и косые мышцы живота. А еще такой подход не только экономит ваше время, но и эффективно нагружает разные зоны.

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Важно! Ягодичный мостик на фитбол подходит для продвинутого уровня физической подготовки. Начинающим нужно сначала отработать технику в классическом варианте.

Гайд по выполнению упражнения

Лягте на спину, а ноги поставьте на фитбол. Руки при этом спокойно уложите на пол.

Плавными движениями п однимайте и опускайте таз.

однимайте Выполняйте 15 – 20 повторений в 3 – 4 подхода.

Совет от тренеров! Сосредоточьтесь на сокращении ягодичных мышц во время каждого подхода, а также контролируйте движения вверх – вниз.

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Текст публикации TrainAtHome:

До сих пор качаешь ягодицы и пресс отдельно?

Экономь время и получай двойной эффект в седалищном мостике на фитболе. Фокус прежде всего на крупных седалищных мышцах и подколенных сухожилиях. Но также хорошо задействованы прямые, поперечные и косые мышцы живота. Это позволяет обработать несколько зон одновременно.

Седалищный мостик на фитбол подходит для продвинутого уровня физической подготовки. Начинающим рекомендуем сначала отработать технику в классическом варианте.