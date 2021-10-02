Домашний комплекс упражнений для сжигания жира без дополнительного инвентаря: видео тренировки

Тренировка дома – хорошая альтернатива залу. При правильном подходе такие занятия приносят хорошие результаты. Поэтому ловите готовый комплекс упражнений и работайте над телом мечты вместе с Идеи 24!

Как ни крути, но круговая тренировка – один из лучших методов, который эффективно помогает бороться с лишним весом. Во время занятий вы не просто сжигаете лишние килограммы, но и работаете над мышцами всего тела, приводя их в тонус.

И еще Убираем живот с фитболом: 3 упражнения для красивого пресса

– это комплекс из 5 – 10 упражнений для всего тела, которые повторять нужно несколько кругов. Обычно такой формат тренировка проходит в быстром темпе, а упражнения выполняют одно за другим без перерыва, только непосредственно между кругами. Исходя из своих целей и физической подготовки, вы можете самостоятельно подобрать для себя перечень упражнений, продолжительность их выполнения и количество кругов.

Тренер Екатерина Кононова подготовила 6 упражнений на все тело, которые можно выполнять где угодно. Для этого вам понадобится лишь немного свободного места, коврик для фитнеса и удобная одежда.

Тренировка в домашних условиях: 6 упражнений на все группы мышц

Приседания + колено-локоть: 20 повторений; Отжимания + нога за ногу: 10 повторений; Ножницы + выпады: по 20 повторений на каждую сторону; Планка: 40 секунд; Модифицированный велосипед: 20 повторений; Боковая планка: 40 секунд на каждую сторону.

Удачной тренировки!

Читайте также Похудение без труда: 6 простых шагов к идеальной фигуре

Текст публикации Екатерины Кононовой:

Круговая тренировка без спортивного инвентаря в домашних условиях.