Это же надо было додуматься: как продукты помогают рекламировать украшения

Драгоценные украшения обычно не нуждаются во вспомогательной атрибутике для продвижения. Ведь они настолько хороши, что продают себя сами. Однако рекламные специалисты иногда все же прибегают к необычным экспериментам.
Платежеспособная аудитория становится все капризнее. Поэтому и реклама ювелирных украшений должна быть самой неожиданной. К примеру, с использованием продуктов питания.
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Креативные фото украшений
Реклама, которая вызывает эстетическое удовольствие – это успешная реклама. Такой креативный тандем цитрусов и жемчуга выглядит невероятно.
Жемчуг и цитрусы – отличное сочетание / Фото Unsplash
А такие капкейки заставили биться быстрее сердце каждой девушки. Гармоничное сочетание цветов и текстур просто завораживает.
Стильная реклама колечек / Фото Unsplash
Эти рекламодатели предлагают на завтрак вместе с хлопьями "отведать" украшения. Они добавили ювелирные изделия в тарелку с молоком, а также задекорировали ними ложку.
Как вам такой завтрак с украшениями? / Фото Unsplash
Еще один вариант изысканного завтрака предлагают нам ювелиры, работающие с ярким рубином. Они вместо сладкой пасты добавляют в хлеб украшения с розовыми драгоценными камнями.
Тосты с рубинами / Фото Unsplash
С этой скорлупы вместо маленького цыпленка вылупилось невероятное колечко с бриллиантом. Цвет для оболочки выбрали неслучайно. Такой бирюзовый оттенок – это корпоративная собственность ювелирного дома Tiffany & Co.
Вместо цыпленка вылупилось такое бриллиантовое чудо / Фото Unsplash
Яркие желейные медведи выглядят очень контрастно с золотыми серьгами. Такой креатив очень привлекает внимание.
Цветные желейки в яркой рекламе / Фото Unsplash
А эти устрицы, наверное, смакуют особенно дорого, ведь предлагают насладиться изысканным морепродуктам – жемчугом.
Такие морепродукты стоят немало / Фото Unsplash
Двойное наслаждение от аппетитного кусочка шоколадного торта и невероятных украшений – очень соблазняет.
На этом фото аппетитный не только тортик / Фото Unsplash
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А этот креативный владелец идеи отнес жемчуг к роду бобовых. Вместо фасоли он поместил в стручок сияющее камни.
Вместо фасоли невероятный жемчуг / Фото Unsplash
Вкусный коктейль рекламирует украшения, которые вы сможете одеть на вечеринку или торжество. Ярко, изысканно и креативно.
Оригинальная реклама украшений для вечеринки / Фото Unsplash
От такой лапши не отказался бы никто. Стильный черный цвет добавляет изысканности этой рекламе, а невероятные подвески от известных мировых брендов вызывают большой аппетит.
Какая привлекательна золотая лапша / Фото Unsplash
Французские кондитерские изделия макароны – это отдельный вид кулинарного искусства. Ювелирные изделия рядом с ними выглядят особенно дорого.
Яркие макароны – прекрасный фон для рекламы украшений / Фото Unsplash
Эти милые человечки уже давно стали традиционным рождественским печеньем. Именно они помогают ювелирам продать зимнюю коллекцию в такой необычной рекламе.
Рождественские печеньки одели в стильные украшения / Фото Unsplash
Фрукты – это замечательная идея в рекламе украшений. Особенно они выглядят ярко, если дать им необычных интерпретаций.
Этот банан очень дорогой / Фото Unsplash