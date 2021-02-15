До и после: впечатляющие фото перевоплощения людей
Когда парни взрослеют, они могут кардинально меняться. Это связано с генами, образом жизни и привычками в подростковом возрасте. Все эти изменения всегда заметны: у кого-то больше, а у кого-то меньше.
Источник:Bored Panda
Мы подготовили для вас впечатляющие фото перевоплощения мужчин, которые гордятся своими перевоплощениями и публикуют фото в разных соцсетях.
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1. "В свои 17 я не любил себя, но любил пиццу. Теперь я не люблю пиццу, но люблю себя."
Фото boredpanda
2. На фото парню 15 и 25 лет. Невероятное перевоплощение.
Фото boredpanda
3. Он должен собой гордиться
Фото boredpanda
4. Парень страдал от ожирения, депрессии и буллинга. Результат работы над собой заслуживает уважения.
Фото boredpanda
5. "В 17 лет я употреблял наркотики, но в какой-то момент я понял, что не хочу умереть молодым. Теперь мне 27 и я веду здоровый образ жизни."
Фото boredpanda
6. Трудно поверить в то, что за один год и семь месяцев парень так кардинально изменился
Фото boredpanda
7. Разница в возрасте всего 7 лет
Фото boredpanda
8. "Люди всегда называли меня щекастым. Как много может измениться за 10 лет."
Фото boredpanda
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9. Разница в фото 10 лет. Совсем другой человек.
Фото boredpanda
10. "На первом фото мне 15 или 17 лет. На втором – почти 22. Кажется, я немного помолодел."
Фото boredpanda
11. Кажется, что это совершенно разные люди
Фото boredpanda
12. "В шестом классе я не мог поверить, что в 21 год я буду выглядеть так."
Фото boredpanda
13. 16 и 25 лет. Видите разницу?
Фото boredpanda
14. На фото парню 13 и 23 года
Фото boredpanda
15. "За 10 лет может многое измениться. На фото мне 13 и 23 года."
Фото boredpanda
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