Когда парни взрослеют, они могут кардинально меняться. Это связано с генами, образом жизни и привычками в подростковом возрасте. Все эти изменения всегда заметны: у кого-то больше, а у кого-то меньше.

Мы подготовили для вас впечатляющие фото перевоплощения мужчин, которые гордятся своими перевоплощениями и публикуют фото в разных соцсетях. Читайте также: Как сделать свое тело идеальным: пример самого сексуального мужчины 2020 Майкла Бакари Джордана 1. "В свои 17 я не любил себя, но любил пиццу. Теперь я не люблю пиццу, но люблю себя." Фото boredpanda 2. На фото парню 15 и 25 лет. Невероятное перевоплощение. Фото boredpanda 3. Он должен собой гордиться Фото boredpanda 4. Парень страдал от ожирения, депрессии и буллинга. Результат работы над собой заслуживает уважения. Фото boredpanda 5. "В 17 лет я употреблял наркотики, но в какой-то момент я понял, что не хочу умереть молодым. Теперь мне 27 и я веду здоровый образ жизни." Фото boredpanda 6. Трудно поверить в то, что за один год и семь месяцев парень так кардинально изменился Фото boredpanda 7. Разница в возрасте всего 7 лет Фото boredpanda 8. "Люди всегда называли меня щекастым. Как много может измениться за 10 лет." Фото boredpanda Интересно: Уличные изображения, которые стали настоящим искусством: впечатляющие фото 9. Разница в фото 10 лет. Совсем другой человек. Фото boredpanda 10. "На первом фото мне 15 или 17 лет. На втором – почти 22. Кажется, я немного помолодел." Фото boredpanda 11. Кажется, что это совершенно разные люди Фото boredpanda 12. "В шестом классе я не мог поверить, что в 21 год я буду выглядеть так." Фото boredpanda 13. 16 и 25 лет. Видите разницу? Фото boredpanda 14. На фото парню 13 и 23 года Фото boredpanda 15. "За 10 лет может многое измениться. На фото мне 13 и 23 года." Фото boredpanda