Для вашего удобства: 5 идей хранения мелочей, о которых вы могли не знать

22 декабря 2021 , 23:58
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Источник:

24 канал

Иногда в быту возникает вопрос: как удобно хранить те или иные мелочи? Хочется, чтобы все было под рукой, гармонировало с интерьером и не занимало много места.

Так, существует множество способов, которые могут облегчить жизнь. Предлагаем вашему вниманию несколько нестандартных идей.

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1. Держатель для кисточек

Кофейные зерна для хранения кистей / Фото Pinterest

2. "Банка" для ложек

"Банка" для ложек из винных пробок / Фото Pinterest

4. Камушки для зубных щеток

Зубные щетки в камушках / Фото Pinterest

3. Держатель для украшений

Держатель для украшений из бутылки / Фото Pinterest

5. Вешалки для тапочек

Тапочки на вешалках / Фото Pinterest

Автор: Катерина Сердюк