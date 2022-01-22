Для пирожных, мороженого или блинов: готовим быстрый и простой карамельный соус
22 января 2022 , 14:26Читати новину українською
Источник:baking mischief
Невероятный карамельный соус готовится всего 5 минут. Он идеально подходит для подачи мороженого, блинов или пирожных.
Попытайтесь приготовить эту карамель и ваши дети точно забудут о магазинных конфетах. Ведь есть его можно просто ложкой.
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Рецепт карамельного соуса
Ингредиенты:
- 60 граммов несоленого сливочного масла;
- 100 граммов коричневого сахара;
- пол стакана жирных сливок;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Приготовление
В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте сливки, коричневый сахар, масло и соль. Готовьте, периодически помешивая, пока масло не растает и масса не станет однородной.
Доведите до слабого кипения, а затем убавьте огонь до среднего и продолжайте кипятить в течение 5 минут, помешивая каждую минуту. Уберите из огня и добавьте ванилин.Обратите внимание! Для приготовления соленой карамели вам понадобится вдвое больше соли. Соус хранится в холодильнике до 2 недель.
Рецепт карамели / Фото Unsplash