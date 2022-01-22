Для пирожных, мороженого или блинов: готовим быстрый и простой карамельный соус

Невероятный карамельный соус готовится всего 5 минут. Он идеально подходит для подачи мороженого, блинов или пирожных.

Попытайтесь приготовить эту карамель и ваши дети точно забудут о магазинных конфетах. Ведь есть его можно просто ложкой.

Интересно Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе

Рецепт карамельного соуса

Ингредиенты:

60 граммов несоленого сливочного масла;

100 граммов коричневого сахара;

пол стакана жирных сливок;

щепотка соли;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте сливки, коричневый сахар, масло и соль. Готовьте, периодически помешивая, пока масло не растает и масса не станет однородной.

Доведите до слабого кипения, а затем убавьте огонь до среднего и продолжайте кипятить в течение 5 минут, помешивая каждую минуту. Уберите из огня и добавьте ванилин.

Для приготовления соленой карамели вам понадобится вдвое больше соли. Соус хранится в холодильнике до 2 недель.



Рецепт карамели / Фото Unsplash