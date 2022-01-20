Детям вместо пластилина: как приготовить безопасное соленое тесто и что из него можно слепить

20 января 2022 , 21:42
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Источник:

24 канал

Этот простой и легкий рецепт соленого теста – идеальное занятие для детей в скучный домашний день. Малыши овладеют ценными кухонными навыками, обучаясь готовить соленое тесто, а потом часами смогут играть с ним!

Дождливые или зимние холодные дни – неизбежны. Так что играть на улице не всегда есть возможность. Вместо того чтобы непрерывно смотреть мультфильмы на кровати, советуем посадить детей за маленький столик и организовать короткий кухонный урок, как приготовить соленое тесто. Потом они могут лепить из него все, что угодно!

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Соленое тесто для лепки

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан соли;
  • 1 стакан воды.

В большой миске смешайте муку и соль. Постепенно добавляйте воду, перемешивая и помешивая, чтобы образовалось тесто консистенции, похожей на пластилин.

Сформируйте из теста шар и месите примерно 5 минут, добавляя еще немного муки, если она слишком липкая, или немного больше воды, если она слишком сухая.

Что можно слепить


Сердце из соленого теста / Фото kidadl


Новогодне-рождественские фигурки / Фото dough ornaments


Лепим из соленого теста / Фото one little project

Как выпекать соленое тесто

Если вы хотите испечь изделия из соленого теста, положите их на противень в разогретую до 150 градусов духовку. Часто переворачивайте изделия, чтобы они равномерно высыхали.

Время выпечки зависит от размера и толщины изделий, поэтому просто внимательно следите за ними. Это может быть примерно 1 час.

Автор: Марта Кушка