Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение

Польский алкогольный бренд Soplica известный своими натуральными настойками на основе фруктово-ягодных эссенций, которые своим вкусом покорили миллионы потребителей по всему миру. Однако настойки Soplica не только прекрасно дополнят любую встречу, но и станут изюминкой действительно королевских десертов!
Уникальное сочетание ингредиентов в Soplica идеально подходит для приготовления различных авторских десертов. Настойки прекрасно раскрывают глубину вкуса и придают приятный пьянящий аромат.
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Торт "Павлова"
Приготовить этот воздушный тортик на основе безе и вишневого крема с добавлением Soplica Wisniowa совсем не сложно, и результат будет поистине фантастическим.
Торт "Павлова" / Фото Soplica
Ингредиенты:
Безе-основа:
- Белки – 4 шт.
- Сахарная пудра – 250 г
- Крахмал кукурузный – 3 ч. Л.
- Лимонный сок – 0,5 ч.л.
Крем:
- Soplica Wisniowa – 30 мл
- Сливки 33% – 250 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Вишня – 100 г
Приготовление:
- Взбиваем белки миксером, постепенно увеличивая скорость. Когда образовалась пышная пена, не перестаем сбивать и постепенно всыпаем сахарную пудру. Взбиваем еще несколько минут, пока масса не станет блестящей и очень тугой.
- Добавляем кукурузный крахмал и лимонный сок и осторожно перемешиваем лопаткой (не миксером). Долго мешать не нужно, чтобы не нарушить воздушную структуру массы.
- Выкладываем массу на пергамент кругом – это основа торта. Внутри делаем широкое углубление – словно гнездо.
- Выпекаем при температуре 100 градусов до готовности (примерно 1,5 часа). Корж может треснуть, но должен быть мягким внутри.
- Для крема холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой и Soplica к плотной массе – примерно 5-7 минут.
- Выкладываем сверху на корж. Украшаем торт вишнями.
- Смакуем!
Десерт "Лимонный тарт"
Этот освежающий, летний и нереально вкусный десерт с добавлением Soplica Cytryna-Mieta – прекрасное украшение для любого стола.
Десерт "Лимонный тарт" / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Cytryna-Mięta – 200 мл
- Пшеничная мука – 1 стакан
- Сливочное масло – 300 г
- Сахарная пудра – 2 стакана
- Сливки 20% – 5 ст. л.
- Лимон – 4 штуки
- Яйцо куриное – 7 штук
- Сахар – 1 стакан
Готовим крем (лучше сделать это заранее):
- С лимона снимаем цедру и помещаем ее в миску с соком лимонов.
- Взбиваем 6 желтков и 1 целое яйцо с сахаром, процеживаем сок в эту смесь и ставим на медленный огонь.
- Как только смесь нагреется, добавляем 150 граммов сливочного масла.
- Постоянно помешивая, ждем, когда смесь загустеет, но не даем закипеть, это очень важно.
- Добавляем Soplica Cytryna-Mieta.
- Ждем, пока крем остынет.
- Советуем добавить немного желатина, чтобы готовый десерт не растекался.
Приготовление десерта:
- Муку смешиваем с 1 ст. л. сахарной пудры, добавляем 150 г сливочного масла и перетираем в крошку.
- Постепенно вливаем сливки и замешиваем тесто.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем корж 15 минут, затем снимаем пергамент и допекаем корж еще 10 минут.
- Готовим меренгу: взбиваем 6 белков с сахарной пудрой до состояния твердых пиков.
- Собираем тарт: на корж выкладываем крем, а сверху выкладываем меренгу.
- Ставим тарт в духовку на 3-4 минуты, чтобы меренга немного подрумянилась.
- Лакомимся!
Десерт "Малиновая панакота"
Удивите друзей впечатляющим десертом со спелой сочной малиной с добавлением яркой Soplica Cytryna-Malina.
Десерт "Малиновая панакота" / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Cytryna-Malina – 20 мл
- Молоко – 120 мл
- Сливки 35% – 380 мл
- Желатин – 10 г
- Сахар – 110 г
- Ванильный сахар – 12 г
- Малина – 150 г
Приготовление:
- Замачиваем желатин согласно инструкции на упаковке – высыпаем в небольшую глубокую посуду, заливаем необходимым количеством воды и оставляем набухать.
- Когда желатин достаточно увеличится в объеме, его необходимо хорошо прогреть на маленьком огне до полного растворения в воде.
- Молоко смешиваем со сливками и ставим на плиту подогреваться. Кипятить смесь не нужно.
- Добавляем к сливочно-молочной смеси обычный и ванильный сахар.
- Тщательно перемешиваем, пока кристаллики полностью не растворятся.
- Доливаем Soplica Cytryna-Malina.
- В смесь сливок и молока тонкой струйкой вливаем растворенный желатин.
- Полученную массу разливаем в силиконовые формочки и оставляем на 3 часа в холодильнике для застывания.
- Пока панакота застывает, приготовим соус. Размораживаем малину (или используем свежую малину), перетертую с сахаром, и взбиваем в течение трех минут в блендере.
- Поливаем панакоту ягодным соусом. Украшаем мятой и свежими ягодами.
- Наслаждаемся!
Трюфельный торт с муссом из белого шоколада
Изысканный торт с муссом из белого шоколада очарует насыщенным ароматом душистого кофе и Soplica Orzech Laskowy.
Трюфельный торт с муссом из белого шоколада / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Orzech Laskowy – 120 мл
- Горький шоколад – 220 г
- Сливочное масло – 220 г
- Сахар – 1 стакан
- Яйцо – 6 шт.
- Какао-порошок – ½ ст.
- Ванилин – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Теплая вода – ⅓ стакана.
- Растворимый кофе – 1 ст. л.
Мусс из белого шоколада:
- Белый шоколад – 165 г
- Разрыхлитель – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Желток – 4 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Ванилин – 1 ч. Л.
- Жирные сливки – 1,5 стакана.
- Жирные сливки (для шоколадной смеси) – 2 ст. л.
Приготовление:
- Духовку нагреваем до 175°C. Форму для торта застилаем пергаментной бумагой.
- Растапливаем сливочное масло, добавляем кусочки шоколада, помешивая, пока шоколад не растопится.
- Растворяем кофе в теплой воде, добавляем ванилин и соль. Добавляем все в шоколадную смесь. Далее взбиваем яйца с сахаром около 5 минут. Всыпаем какао и смешиваем до однородной массы.
- Объединяем 2 смеси. Переливаем тесто в форму и выпекаем 50 минут.
- Далее переходим к приготовлению мусса. Белый шоколад ломаем кусочками, смешиваем со сливочным маслом и разрыхлителем. На 30 секунд отправляем в микроволновку, несколько раз помешивая.
- В это время взбиваем желтки с сахаром. Ставим на водяную баню. Держим на огне около 5 минут до загустения. Снимаем с огня, добавляем ванилин и смесь белого шоколада. Вливаем 2 ст. л. сливок и перемешиваем до однородной массы. Охлаждаем до комнатной температуры.
- Остальные 1,5 стакана сливок взбиваем до воздушной массы. ⅓ стакана этих сливок вводим в шоколадную смесь, а затем и в другие.
- Мусс залейте на остывшую основу и отправьте в холодильник на час. Посыпьте какао-порошком и подавайте.
- Готово!
Лакомимся и наслаждаемся!Главный ингредиент можете приобрести здесь.
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