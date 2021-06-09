Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение

Польский алкогольный бренд Soplica известный своими натуральными настойками на основе фруктово-ягодных эссенций, которые своим вкусом покорили миллионы потребителей по всему миру. Однако настойки Soplica не только прекрасно дополнят любую встречу, но и станут изюминкой действительно королевских десертов!

Уникальное сочетание ингредиентов в Soplica идеально подходит для приготовления различных авторских десертов. Настойки прекрасно раскрывают глубину вкуса и придают приятный пьянящий аромат.

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Торт "Павлова"

Приготовить этот воздушный тортик на основе безе и вишневого крема с добавлением Soplica Wisniowa совсем не сложно, и результат будет поистине фантастическим.



Торт "Павлова" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Безе-основа:

Белки – 4 шт.

Сахарная пудра – 250 г

Крахмал кукурузный – 3 ч. Л.

Лимонный сок – 0,5 ч.л.

Крем:

Soplica Wisniowa – 30 мл

– 30 мл Сливки 33% – 250 г

Сахарная пудра – 100 г

Вишня – 100 г

Приготовление:

Взбиваем белки миксером, постепенно увеличивая скорость. Когда образовалась пышная пена, не перестаем сбивать и постепенно всыпаем сахарную пудру. Взбиваем еще несколько минут, пока масса не станет блестящей и очень тугой. Добавляем кукурузный крахмал и лимонный сок и осторожно перемешиваем лопаткой (не миксером). Долго мешать не нужно, чтобы не нарушить воздушную структуру массы. Выкладываем массу на пергамент кругом – это основа торта. Внутри делаем широкое углубление – словно гнездо. Выпекаем при температуре 100 градусов до готовности (примерно 1,5 часа). Корж может треснуть, но должен быть мягким внутри. Для крема холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой и Soplica к плотной массе – примерно 5-7 минут. Выкладываем сверху на корж. Украшаем торт вишнями. Смакуем!

Десерт "Лимонный тарт"

Основа – корж из меренги, похожий на балетную пачку. В работе с меренгой есть несколько правил. Первое из них – аккуратно отделите белки от желтков, чтобы ни одна капля желтка не попала в белок. Белки должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте яйца из холодильника заранее или оставьте на 10 минут в теплой воде.

Этот освежающий, летний и нереально вкусный десерт с добавлением Soplica Cytryna-Mieta – прекрасное украшение для любого стола.



Десерт "Лимонный тарт" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Cytryna-Mięta – 200 мл

– 200 мл Пшеничная мука – 1 стакан

Сливочное масло – 300 г

Сахарная пудра – 2 стакана

Сливки 20% – 5 ст. л.

Лимон – 4 штуки

Яйцо куриное – 7 штук

Сахар – 1 стакан

Готовим крем (лучше сделать это заранее):

С лимона снимаем цедру и помещаем ее в миску с соком лимонов. Взбиваем 6 желтков и 1 целое яйцо с сахаром, процеживаем сок в эту смесь и ставим на медленный огонь. Как только смесь нагреется, добавляем 150 граммов сливочного масла. Постоянно помешивая, ждем, когда смесь загустеет, но не даем закипеть, это очень важно. Добавляем Soplica Cytryna-Mieta. Ждем, пока крем остынет. Советуем добавить немного желатина, чтобы готовый десерт не растекался.

Приготовление десерта:

Муку смешиваем с 1 ст. л. сахарной пудры, добавляем 150 г сливочного масла и перетираем в крошку. Постепенно вливаем сливки и замешиваем тесто. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем корж 15 минут, затем снимаем пергамент и допекаем корж еще 10 минут. Готовим меренгу: взбиваем 6 белков с сахарной пудрой до состояния твердых пиков. Собираем тарт: на корж выкладываем крем, а сверху выкладываем меренгу. Ставим тарт в духовку на 3-4 минуты, чтобы меренга немного подрумянилась. Лакомимся!

Десерт "Малиновая панакота"

Удивите друзей впечатляющим десертом со спелой сочной малиной с добавлением яркой Soplica Cytryna-Malina.



Десерт "Малиновая панакота" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Cytryna-Malina – 20 мл

– 20 мл Молоко – 120 мл

Сливки 35% – 380 мл

Желатин – 10 г

Сахар – 110 г

Ванильный сахар – 12 г

Малина – 150 г

Приготовление:

Замачиваем желатин согласно инструкции на упаковке – высыпаем в небольшую глубокую посуду, заливаем необходимым количеством воды и оставляем набухать. Когда желатин достаточно увеличится в объеме, его необходимо хорошо прогреть на маленьком огне до полного растворения в воде. Молоко смешиваем со сливками и ставим на плиту подогреваться. Кипятить смесь не нужно. Добавляем к сливочно-молочной смеси обычный и ванильный сахар. Тщательно перемешиваем, пока кристаллики полностью не растворятся. Доливаем Soplica Cytryna-Malina. В смесь сливок и молока тонкой струйкой вливаем растворенный желатин. Полученную массу разливаем в силиконовые формочки и оставляем на 3 часа в холодильнике для застывания. Пока панакота застывает, приготовим соус. Размораживаем малину (или используем свежую малину), перетертую с сахаром, и взбиваем в течение трех минут в блендере. Поливаем панакоту ягодным соусом. Украшаем мятой и свежими ягодами. Наслаждаемся!

Трюфельный торт с муссом из белого шоколада

Изысканный торт с муссом из белого шоколада очарует насыщенным ароматом душистого кофе и Soplica Orzech Laskowy.



Трюфельный торт с муссом из белого шоколада​ / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Orzech Laskowy – 120 мл

– 120 мл Горький шоколад – 220 г

Сливочное масло – 220 г

Сахар – 1 стакан

Яйцо – 6 шт.

Какао-порошок – ½ ст.

Ванилин – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Теплая вода – ⅓ стакана.

Растворимый кофе – 1 ст. л.

Мусс из белого шоколада:

Белый шоколад – 165 г

Разрыхлитель – 3 ст. л.

Сливочное масло – 3 ст. л.

Желток – 4 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Ванилин – 1 ч. Л.

Жирные сливки – 1,5 стакана.

Жирные сливки (для шоколадной смеси) – 2 ст. л.

Приготовление:

Духовку нагреваем до 175°C. Форму для торта застилаем пергаментной бумагой. Растапливаем сливочное масло, добавляем кусочки шоколада, помешивая, пока шоколад не растопится. Растворяем кофе в теплой воде, добавляем ванилин и соль. Добавляем все в шоколадную смесь. Далее взбиваем яйца с сахаром около 5 минут. Всыпаем какао и смешиваем до однородной массы. Объединяем 2 смеси. Переливаем тесто в форму и выпекаем 50 минут. Далее переходим к приготовлению мусса. Белый шоколад ломаем кусочками, смешиваем со сливочным маслом и разрыхлителем. На 30 секунд отправляем в микроволновку, несколько раз помешивая. В это время взбиваем желтки с сахаром. Ставим на водяную баню. Держим на огне около 5 минут до загустения. Снимаем с огня, добавляем ванилин и смесь белого шоколада. Вливаем 2 ст. л. сливок и перемешиваем до однородной массы. Охлаждаем до комнатной температуры. Остальные 1,5 стакана сливок взбиваем до воздушной массы. ⅓ стакана этих сливок вводим в шоколадную смесь, а затем и в другие. Мусс залейте на остывшую основу и отправьте в холодильник на час. Посыпьте какао-порошком и подавайте. Готово!

Лакомимся и наслаждаемся!

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