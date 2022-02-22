Кексы – один из самых универсальных и популярных десертов. Поэтому почти гарантировано, что вы найдете среди них свой любимый.

Делимся с вами двумя рецептами кексов в кружках для любителей ванильного и шоколадного вкуса.

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Примечание : время приготовления может отличаться в зависимости от мощности микроволновки.

Ванильный кекс

Ингредиенты:

четверть стакана муки универсального назначения;

2 столовых ложки сахара;

щепотка разрыхлителя;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

3 столовые ложки молока;

полчайной ложки ванильного экстракта;

1 чайная ложка посыпки.

Приготовление

В кружке для микроволновки смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте в смесь молоко, растопленное сливочное масло и экстракт ванили. Перемешайте до однородности.

Добавьте посыпку и снова перемешайте. Поставьте в микроволновку готовиться в течение 3 минут, но проверяйте каждые 30 секунд. Возможно, времени нужно меньше или даже больше.



Быстрый десерт / Фото 5-Minute Crafts

Кекс "Нутела"

Ингредиенты:

четверть стакана муки универсального назначения;

четверть стакана цельного молока;

щепотка разрыхлителя;

четверть стакана нутели.

Приготовление

Возьмите кружку для микроволновки и смешайте в ней молоко, муку и разрыхлитель. Перемешивайте, пока не получите однородную консистенцию.

Теперь добавьте нутел и продолжайте перемешивать до однородности. Положите чашку в микроволновку на 3 минуты, но проверяйте каждые 30 секунд. Время приготовления может отличаться.