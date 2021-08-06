Что замедляет обменные процессы: 6 просчетов на пути к похудению

Скорость обменных процессов влияет на снижение и поддержания веса. Поэтому важно следить за своим питанием, чтобы не совершать ошибок.

Ведь некоторые из них замедляют обмен веществ. Распространенные просчеты назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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6 ошибок, которые замедляют обменные процессы

Мало калорий

Если вы потребляете очень мало калорий, это может снизить скорость обменных процессов. Впоследствии это приведет к сложностям при снижении веса.

Мало белка

Белок ускоряет обменные процессы больше, чем жиры или углеводы. Употребляя достаточное количество белка, вы сможете поддерживать скорость метаболизма во время похудения и поддержания веса.

Малоподвижный образ жизни

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Сидячий образ жизни может привести к значительному снижению количества калорий, которые вы тратите каждый день. Не только тренировки помогают сжигать больше калорий, просто подняться по лестнице, просто уборка дома, просто поход в магазин без машины – это то, что тоже помогает сжигать больше калорий,

– уточнила Ольга Усенко.

Быстрые углеводы могут замедлить скорость обменных процессов / Фото Pixabay

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Сон

Качественный сон является основой для снижения веса. Если вы мало или плохо спите, это может снизить скорость обменных процессов и привести к набору веса.

Быстрые углеводы

Если вы соблюдаете свои КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), но при этом употребляете много быстрых углеводов, это также может снизить скорость обменных процессов и увеличить количество жира в области живота.

Отсутствие силовых нагрузок

Силовые тренировки увеличивают мышечную массу, которая помогает сохранить скорость обменных процессов как при похудении, так и во время возрастных изменений.