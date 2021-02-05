Многие люди любят кататься на лыжах. Они с нетерпением ждут сезона, чтобы поехать в любимый горный город или село и весело и активно провести время. Но есть и такие, кто категорически против такого отдыха.

Источник: 24 канал

Мы решили рассказать, почему для некоторых кататься на лыжах – это большое удовольствие, а для других – испытание.

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Отдых на горнолыжном курорте во всех проходит по-разному. Кто-то любит кататься весь день с небольшим перерывом на обед, кто-то хочет сделать всего несколько спусков, а кое-кто только учится с инструктором.

Фото fliggy

Если у этих людей спросить, почему они любят кататься на лыжах, то они точно дадут вам один из следующих ответов:

1. Отдых в горах – это возможность полностью "отключиться" от рабочих и личных проблем. Мало кто сможет надоедать даже в телефонном режиме, когда вы спускаетесь с одной из самых сложных горок.

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2. Катание на лыжах – это отдых, который требует большой затраты сил. Поэтому это своеобразный способ позаниматься хотя бы какой-то физической активностью.

Фото bukovytsia

3. Во всех горнолыжных городах или селах свежий воздух. Многих людей это привлекает, заряжает и даже вдохновляет.

4. Одна из главных причин любви к зимнему спорту – выброс адреналина. Такое удовольствие получают не только те, кто катается на черных трассах. Для каждого все индивидуально. Но сам факт получения "дозы" адреналина манит многих.

Лично для меня на лыжах есть все. Раньше я любил ездить на автомобиле, но катание на лыжах – это нечто большее. Это снимает напряжение и ставит вас на шаг ближе к стихии. Это полное физическое проявление свободы, – отмечает американский актер и режиссер Роберт Редфорд.

5. Также есть люди, которые любят наслаждаться видами, силой и мощью гор. Эта величественная красота завораживает, вдохновляет и заряжает положительной энергии на следующие несколько месяцев.

6. Те, кто регулярно выполняют физические нагрузки, могут воспринимать катание на лыжах, как дополнительный способ разнообразить физические нагрузки.

7. Поездка на горнолыжный курорт – это возможность сблизиться с родными или друзьями. Поэтому, во время отдыха можно хорошо и весело провести время с близкими.

Фото bukovytsia