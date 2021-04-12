Устали от скучных офисных задач и хотите приободриться, освежиться новыми ощущениями? Попробуйте рафтинг! От сплава по горной реке на надувной лодке вы получите богатейшую гамму эмоций. Обязательное условие: найдите опытного инструктора и слушайтесь его беспрекословно. Но прежде прочитайте нашу статью.

Что такое рафтинг

Рафтинг – это вид активного отдыха на воде, а именно сплав по быстрой реке на рафте. Английское слово "raft" в переводе означает "плот". Конечно, современный рафт имеет мало общего с традиционным деревянным плотом.

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Сегодня он представляет собой надувную лодку специальной конструкции, которая вмещает от 4 до 20 человек. Наиболее распространены рафты вместимостью до 10 человек. Отличительной чертой такой лодки является ее высокая устойчивость на воде, это своеобразный вездеход-универсал, но только для увлекательных путешествий по водным просторам.

Рафтинг / Фото pickpik

Рафты имеют овальную форму, а их нос и корма слегка приподняты. Для сидения в них предусмотрены съемные надувные банки, делая путешествие комфортным.

Кроме того, специальные крепления сидений помогают повысить безопасность туристов.

В команду обязательно входит инструктор, выполняющий функции капитана, и члены экипажа. Последние должны смотреть по сторонам и правильно грести, при этом выполняя команды капитана.

В процессе выбора участка реки для рафтинга предварительно определяется категория сложности порогов, затем принимается решение о прохождении того либо иного участка. При спуске рафта по бурной реке его начинает бросать как щепку, лишь благодаря согласованным действиям всех участников удается сохранять нужное положение.

Рафтинг – это не лишь спортивный азарт, который испытываешь в момент покорения водной стихии горных рек. Также это эстетическое удовлетворение от единения с природой и созерцания живописных пейзажей.

Сплав по бурной реке / Фото Unsplash

Использование рафта отличается широким диапазоном – от однодневной семейной прогулки на тихой воде и до многодневных экспедиций по бурным рекам.

Кроме того, такие лодки нередко задействуют при проведении спасательных операций. Но самую большую популярность рафт приобрел во время сплава на так называемой "белой воде", т. е. по течению бурной реки с прохождением препятствий и порогов.

Немного истории

История рафтинга началась в далеком прошлом, когда люди в поисках еды или новых земель отправлялись вниз по рекам. С этой целью они сооружали плоты и каноэ, которые со временем заменили надувные суда. Например, на рафтах перевозили провизию и оружие для американских солдат во время войны во Вьетнаме.

Ближе к концу ХХ ст. сплав на рафте превратился в спорт и поиск приключений. Наиболее сильное влияние на современное представление о рафтинге оказал М. Джонс. При его содействии были проведены первые экспедиции по водам Голубого Нила в Африке, реке Дудх-Коси в Непале и реке Ориноко в Южной Америке.

Разновидности рафтинга

Рафтинг бывает таких видов:

Экстремальный

Он проводится на бурных реках. В этом случае большую роль играет совместная работа команды, усилия каждого отдельного участника сплава, опыт и навыки капитана. По рафтингу сегодня проводятся соревнования во всем мире, которые включают в себя такие дисциплины, как: слалом и длинная гонка, спринт, параллельный спринт.

Прогулочный

Этот вид активного отдыха уже не столь требователен к постоянной и слаженной работе. Тут тоже исключительную роль играет профессионализм инструктора. Если он грамотен, то продумает прогулку таким образом, чтобы клиент приложил минимум физических усилий, уделив максимум внимания просмотру окрестных видов и отдыху.

Коммерческий

Объединяет в себе два вышеописанных вида, отличается популярностью среди туристов. Сюда относятся заезженные простые маршруты, не требующие ни наличия опыта сплава, ни "прикатки" команды.

Рафтинг – командный вид спорта / Фото Pixabay

Также сюда относятся более сложные популярные маршруты с долей экстрима, которые продуманы специально для любителей "острых ощущений". В этом случае, конечно, важны опыт сплава и физическая подготовка, но главная роль отводится опытному капитану и четкому выполнению его команд.

В любом случае, рафтинг является командным видом спорта, где каждый из участников выполняет определенные функции.

При сплавах используются 3 ключевых способа гребли:

Распашными веслами, которые установлены на специальной раме. Подходит для сплава на реках любой категории сложности.

Канойный способ. В этом случае используются рафты без каркаса и уключин. Этот способ лучше всего подходит для порожистых и бурных рек.

Комбинированный способ, когда гребцам с распашными веслами одновременно помогают каноисты.

Небольшой совет: в случае многодневных туров лучше отдать предпочтение рафтам с жесткой рамой и уключинами для весел.

При спортивном сплаве преимущественно пользуются канойным способом: гребцы с веслами располагаются вдоль бортов рафта, сидя на гондолах, они фиксируют свои ноги на дне лодки с помощью специальных петель. Роль рулевых возложена на гребцов, находящихся в задней части лодки.

Спортивный сплав / Фото Pixabay

Члены экипажа во время рафтинга обязательно должны использовать специальное защитное снаряжение, в т. ч. шлем и спасательный жилет. Также в экипировку входит термоизоляционная одежда и специальная обувь.

Классификация рек в рафтинге

Реки в рафтинге принято классифицировать по 5 категориям, где 1 – самая простая (просто есть течение), а 5 – наиболее сложная, полная камней, порогов, сложных водных структур и несет в себе опасность.

По уровню сложности пороги рек классифицируются на 6 категорий. Для любительского рафтинга желательно проводить рафтинг на реках не больше, чем 3-4 категории сложности. Они считаются относительно безопасными.

Советы для новичков

Основная проблема, которая подстерегает всех начинающих спортсменов, это их излишняя самоуверенность, неправильная оценка рисков. Важно помнить, что спуски на рафтах – это не просто весело, но и опасно, поэтому требуется концентрация внимания и следование советам инструктора.

Несколько рекомендаций для новичков:

относитесь к членам экипажа уважительно, помните, что вы – команда, здесь важна слаженность, умение найти общий язык;

гребите всем корпусом, не просто руками, это поможет медленнее уставать и преодолеть большие дистанции;

оказавшись за бортом, постарайтесь оперативно вернуться на рафт, для этого плывите в его сторону, а затем без паники хватайтесь за веревку, которую вам бросят;

если плот перевернулся, то старайтесь держаться за него, не стоит уплывать на расстояние;

соблюдайте дисциплину, не спорьте с инструктором;

выучите основные команды, например, "суши" – весла нужно положить на колени, а "табань" – ход назад.

Где можно заняться рафтингом в Украине

В Украине есть прекрасные природные условия для развития рафтинга. Вот 5 самых популярных регионов для этого вида активного отдыха:

Карпаты (реки Черный и Белый Черемош, Прут, Черная и Белая Тиса).

Равнинная часть реки Днестр.

Киевщина (реки Десна и Рось).

Житомирщина (река Тетерев).

Нижняя часть реки Южный Буг.

В нашей стране нет очень сложных маршрутов, преимущественно пороги относятся к 2-3 уровням сложности. Единственное место в Украине с 4 уровнем сложности – участок от села Ямна до водопада Пробий в Карпатах.

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Сезон сплавов на рафте начинается в апреле и длится до середины/конца октября. При желании можно легко найти туры на несколько дней, которые включают в себя не только рафтинг, но и проживание в палатках, разнообразные экскурсии и т. д.