Что ни в коем случае нельзя сжигать в камине: список запрещенных предметов
Источник:Lifehacker
Каждый хозяин настоящего камина должен знать, что в нем нельзя жечь, ведь не каждая древесина пригодна для этого. Делимся список предметов, которые запрещено бросать в камин.
Камин – один из основных атрибутов праздников, создающий уютную зимнюю атмосферу дома. Однако важно знать, чем можно разжигать огонь, а что лучше вообще не использовать.
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Список предметов, которые нельзя бросать в камин
Елки
Елки, как и любые хвойные деревья, содержат смолы, а именно из-за них вам придется чистить камин гораздо чаще. Кроме этого, в такой "пище" для костра кроется еще одна опасность. Смола заставляет огонь вспыхивать, из-за чего угли могут вылететь за пределы камина и сжечь что-нибудь поблизости.
Бумага с цветной печатью или другая печатная продукция
Конечно, ничего плохого не произойдет, если разжечь огонь простой черно-белой газетой. А вот журналы или другую бумагу с цветной печатью для этого лучше не использовать. Кроме этого, открытки и подарочные упаковки также принадлежат к этой когорте.
Не каждая древесина подходит для сжигания в камине / Фото unsplash
Мокрая, влажная или необработанная древесина
На первый взгляд, все дрова кажутся одинаковым. Однако среди них могут быть влажные, а то и совсем мокрые. Такие однозначно нельзя сжигать в камине. Все дело в неправильном хранении.
Вы можете распознать хорошо высушенную древесину по виду – она имеет серый цвет, с потрескавшейся или клетчатой, рыхлой или отслоенной корой.
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Пластик
В камине запрещено бросать что-либо, что изготовлено из пластика или содержит его.