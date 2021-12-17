За кухонными полотенцами, как правило, ухаживать труднее, ведь их постоянно используют. Полотенца часто не успевают высыхать, поэтому со временем неприятно пахнут и даже образуют плесень. В материале рассказываем, как избежать таких последствий и как правильно ухаживать за ними.

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7 уловок по уходу за кухонными полотенцами

Регулярно мойте их . Полотенца следует менять каждые несколько дней. Стирать их нужно следующим образом:

Замочите полотенца в ведре теплой воды с уксусом примерно на 15 минут.

Всыпьте 1 столовую ложку пищевой соды. Это оба проверенных способа борьбы с плохим запахом!

Если полотенца белые, добавьте отбеливатели во время стирки.

Стирайте полотенца горячей водой . Вы все равно можете сначала замочить их теплой водой с уксусом. Однако их следует стирать горячей водой в стиральной машине.



Как ухаживать за кухонными полотенцами / Фото Unsplash

Никогда не оставляйте полотенца в стиральной машине на ночь или длительное время. Всегда перекладывайте их прямо в сушилку, чтобы не какопичивались бактерии.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша кухня была сухой и чистой . Ваши полотенца вовлекают запах в воздухе и от влаги.

Всегда вешайте полотенца, чтобы они высохли между использованием . Никогда не вешайте полотенца друг на друга, поскольку это не даст им полностью высохнуть.

Дайте полностью высохнуть между использованием . Если они все еще влажные, то будут скапливаться микробы и неприятный запах.

Каждый месяц кладите полотенца в большую кастрюлю с кипящей водой примерно на 5 – 7 минут. Это уничтожит все остатки микробов.

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