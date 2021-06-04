10 худших подарков на свадьбу, которые точно не понравятся молодоженам

Выбор подарка на свадьбу – это сложный и ответственный процесс. Все родные и друзья стремятся купить молодоженам что-то особенное, практическое и полезное. Но не всегда эти стремления оценивают жених и невеста, ведь довольно часто получают в подарок вещи, которые совсем не используют и только переставляют с места на место.

Мы предлагаем вам посмотреть список антиподарков. Благодаря ему вы сможете избежать покупки ненужных и бессмысленных презентов.

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1. Талисманы и обереги

То, что вы имеете свои взгляды на определенные вещи, не означает, что молодожены согласны с вами. Именно поэтому покупка различных талисманов и оберегов скорее всего просто удивит молодоженов. Такие подарки могут быть неоцененные и восприняты неоднозначно.

Обереги и талисманы – неудачный подарок на свадьбу / Фото Livemaster

2. Бытовые приборы или кухонный инвентарь

Покупка бытовых приборов для подарка может стать плохой идеей. Во-первых, вы не можете быть уверены в том, что кто-то из родственников не захочет покупать кофеварку, пылесос или тостер. Во-вторых, купив классный прибор, вы можете прогадать, ведь велика вероятность того, что у пары уже эта вещь может быть. В-третьих, если для пары и нужна какая-то вещь, в 90% случаев молодожены стремятся выбирать те варианты, которые им наиболее подходят. А вы в этом случае можете прогадать с выбором.

Бытовая техника – не лучший вариант для подарка / Фото Thepresents

3. Постельное белье и полотенца

Универсальные и беспроигрышные, на первый взгляд, подарки также лучше не покупать для молодоженов. Все это дело вкуса. Каждый человек имеет свои предпочтения. Именно поэтому есть большая вероятность, что ткань, фасон или дизайн этих подарков может не понравится.

Не покупайте полотенца для подарка молодоженам / Фото Dekor-tekstil

4. Свадебные сувениры

В онлайн-магазинах, на рынках и барахолках чрезвычайно большое количество разнообразных свадебных сувениров: смешные, забавные, настораживающие и абсолютно бессмысленные. Неужели вы действительно думаете, что молодожены будут рады такому сюрпризу? – Разве что, если это смешное дополнение к основному подарку.

5. Домашние животные

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Все животные – это прекрасно. Но обязательно учитывайте пожелания молодоженов. Не все хотят иметь животных, и даже те, кто хотят не всегда имеют возможности заботиться и брать на себя ответственность за домашнего любимца.

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6. Подарок для одного человека

Независимо от того, вы друг жениха, или сестра невесты, выбирайте подарок для пары. Да, классно получить крутую доску для серфинга или кольцо с бриллиантом. Но уместно ли это на свадьбе? Выбрав презент для одного из супругов, вы можете обидеть партнера или партнершу.

Выбирайте подарок, который понравится и жениху, и невесте / Фото Kobieta

7. Библия, иконы или иная религиозная атрибутика

Не все молодожены оценят такие подарки. Библию дарите только тогда, когда уверены, что ее будут читать. Иконы также сомнительный подарок, ведь молодожены могут уже иметь определенные варианты, поэтому просто не будут знать, где их размещать.

8. Декоративные вещи для интерьера

Такие вещи лучше не покупать, ведь очень легко выбрать вариант, который либо не понравится, или не подойдет по дизайну в квартиру. Даже выбирая банальную ключницу можно купить вариант, который будет только портить дизайн коридора.

Выбирая декоративные подарки, можете не угадать с дизайном / Фото Luckclub

9. Подарки, связанные с детьми

Вы можете быть уверены в том, что дарите невинные милые презенты паре, мечтающей о детях. Но, во-первых, они могут не хотеть детей. Во-вторых, они не планировали рожать в ближайшее время. В-третьих, верят в различные приметы о преждевременных подарках для детей.

10. Путешествие на медовый месяц

Это неуместный подарок, ведь молодожены по желанию сами выберут себе наиболее удачные даты и место отдыха. На выбранное вами время они могут иметь свои планы, поэтому подарок просто будет испорчен, а вы потратите только деньги и свое время.

Не покупайте в подарок билеты в путешествие / Фото Aviabiletkiev