Что использовать – сухой или жидкий стиральный порошок: все за и против

16 июля 2021 , 18:29
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Источник:

24 канал

Кто-то предпочитает стиральный порошок, а кто-то жидкий раствор. Правда в том, что сухой порошок дешевле, но будет ли он эффективнее?

Если вы еще не знаете, какое средство выбрать, мы поможем определиться. Идеи 24 рассказывают все преимущества и недостатки.

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Какое средство выбрать для стирки

Порошок


Преимущества и недостатки порошка для стирки / Фото Pinterest

Стиральный порошок пока остается самым популярным средством для стирки. Он придаст вашему белью приятного запаха, сделает его чистым и долговечным.

Среди преимуществ стирального порошка:

  • удаления сложных загрязнений;
  • высокая эффективность при стирке на высоких температурах, которые способны уничтожать пылевых клещей;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • наличие в составе фосфатов, которые вредят экологии;
  • сухой порошок при дозировке может попасть в дыхательные пути и навредить здоровью;
  • при низких температурах порошок плохо растворяется и остается на одежде, поэтому ваши вещи часто требуют повторного полоскания, что приведет к расходу воды и электричества;
  • порошок не всегда можно герметично закрыть, так в квартире появляется химический запах;
  • в картонной упаковке быстро накапливается влага, образуются комочки и его становится труднее дозировать.
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Жидкое моющее средство


Почему стоит выбирать гель для стирки / Фото Unsplash

Жидкие моющие средства относительно недавно появились на рынке, но уверенно приобретают свою популярность.

Преимущества жидких гелей:

  • удобная упаковка, для которой найдется место даже в маленькой комнате;
  • не несет вреда для здоровья при дозировке;
  • гель может долго храниться, и от этого его консистенция не изменится;
  • не оставляет после себя разводов и пятен;
  • колпачок-дозатор поможет экономно и правильно использовать средство;
  • не содержит фосфатов.

Недостатки, которые не позволяют гелям заменить порошок:

  • высокие температуры разрушают структуру средства и снижают его эффективность;
  • гелеобразные жидкости плохо справляются с тяжелыми загрязнениями и вовсе не работают со старыми пятнами.

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Что лучше


Какое средство лучше использовать​ / Фото Unsplash

Как сухие, так и жидкие моющие средства имеют свои преимущества и недостатки. Но что же все-таки лучше использовать? Если вы обычно стираете вещи в горячей воде, можете спокойно выбрать порошок, который поможет сэкономить. Если же ваше белье требует прохладной воды, лучше приобрести для этого жидкое моющее средство, которое убережет вашу одежду и стиральную машинку.

Автор: Ірина Бенцак