Что делать, если холодец не застыл за ночь: лайфхак, который спасет блюдо
Источник:Povaresh
Не единственным салатом оливье обходятся праздничные застолья. Холодец частенько тоже есть в списке главных блюд, несмотря на то, что удачно приготовить его – еще та задача.
Бывает, разлить с вечера холодец в тарелки, поставили в холодильник на ночь, а утром заметили, что он совсем не застыл. Не говорим уже о том, что варить его накануне нужно почти весь день. Вместе с тем, по поводу "не застыл" не спешите расстраиваться – есть еще шанс спасти ситуацию и ваше праздничное меню.
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Почему холодец может не стянуться
Хуже всего застывает холодец, если вы варили бульон только из курицы. Кроме куриных голеней или супового набора, в кастрюлю нужно добавлять еще свинину и говядину (рульку или ноги). Некоторые для уверенности еще добавляют желатин, но многие не являются фанатом таких экспериментов.
Холодец / Фото Chefmarket
Как спасти холодец, если он не застыл
Вот в этом случае уже хотите вы или нет, но без желатина не обойтись. Хотя такая добавка чуть-чуть и меняет вкус, зато блюдо будет спасено.
- Слейте бульон в кастрюлю и еще раз перекипятите. Это нужно сделать для того, чтобы он не испортился.
- На 1 литр воды вам понадобится 25 граммов желатина. Растворите порошок в небольшом количестве теплой воды (25 граммов на 100 миллилитров) и оставьте набухать на 20 минут. Для разбавления берите бульон, а не простую воду.
- После этого желатин добавьте в бульон, который уже немного остыл (до кипятка желатин нельзя высыпать). Хорошо перемешайте и снова разлейте по формам.