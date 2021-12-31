Что делать, если холодец не застыл за ночь: лайфхак, который спасет блюдо

Не единственным салатом оливье обходятся праздничные застолья. Холодец частенько тоже есть в списке главных блюд, несмотря на то, что удачно приготовить его – еще та задача.

Бывает, разлить с вечера холодец в тарелки, поставили в холодильник на ночь, а утром заметили, что он совсем не застыл. Не говорим уже о том, что варить его накануне нужно почти весь день. Вместе с тем, по поводу "не застыл" не спешите расстраиваться – есть еще шанс спасти ситуацию и ваше праздничное меню.

И еще "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Почему холодец может не стянуться

Хуже всего застывает холодец, если вы варили бульон только из курицы. Кроме куриных голеней или супового набора, в кастрюлю нужно добавлять еще свинину и говядину (рульку или ноги). Некоторые для уверенности еще добавляют желатин, но многие не являются фанатом таких экспериментов.



Холодец / Фото Chefmarket

Как спасти холодец, если он не застыл

Выбирать фильм можно часами. Экономьте свое время: просмотреть списки контента каналов в OLL.TV . Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.

Вот в этом случае уже хотите вы или нет, но без желатина не обойтись. Хотя такая добавка чуть-чуть и меняет вкус, зато блюдо будет спасено.