Что делать дома во время карантина: нетипичные идеи для всей семьи
22 января 2022 , 06:43Читати новину українською
Источник:riverside
Когда дети и родители переходят на дистанционную работу, все они на длительное время оказываются дома. Что делать, чтобы не заскучать и даже улучшить свои навыки?
Первое, что советуют родителям и детям во время карантина – создать распорядок дня. Так все будут работать гораздо эффективнее.
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Ежедневное расписание
В распорядок дня должно входить время для учебных и физических нагрузок, а также общие временные рамки для еды, уборки, личной гигиены и отдыха. Вот образец расписания, который можно адаптировать для своей семьи:
- 08:00 – 09:00 позавтракать, убрать в комнате, одеться, почистить зубы;
- 09:00 – 10:00 выполнить школьную работу;
- 10:00 – 11:30 сделать физические упражнения, погулять или поиграть на свежем воздухе;
- 11:30 – 12:30 пообедать и убрать;
- 12:30 – 14:30 детям – отдохнуть или поспать, а родителям – поработать;
- 14:30 – 15:30 уроки;
- 15:30 – 16:30 – сделать физические упражнения, погулять или поиграть на свежем воздухе;
- 16:30 – 17:00 приготовить еду и убрать;
- 17:00 – 18:00 поужинать;
- 18:00 – 19:00 принять ванну/душ, переодеться, почистить зубы;
- 19:00 – 20:00 почитать, посмотреть телевизор, поиграть вместе.
Что можно делать во время карантина
Физические нагрузки:
- гулять;
- играть в классические подвижные игры;
- тренироваться вместе;
- танцевать под любимую всеми музыку;
- придумать игру "уборка" (установите таймер и назначьте каждому комнату для быстрой уборки).
Воспитательная деятельность:
- совершить виртуальное путешествие по региональным и международным зоопаркам, музеям и аквариумам;
- узнать больше о здоровом питании и опробовать новые рецепты;
- составлять пазлы в соответствии с возрастом каждого;
- провести серию семейных игр;
- создать семейное дерево с фотографиями;
- прочесть серию книг.
Творческая деятельность:
- сделать фигуры и конструкции из пластилина или соленого теста;
- создать семейный форт из подушек, простыней и коробок;
- вязать или вышивать;
- раскрашивать рисунки, картины по номерам.