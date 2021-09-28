Чому корисно вживати чорнослив: порада дієтолога
Источник:Eat This, Not That
Сушені плоди слив мають чимало корисних властивостей. Тому їх часто рекомендують вживати під час дієт.
Ідеї 24 розповідають, чим саме корисний чорнослив. Про цей сушений смаколик читайте далі у нашому матеріалі.
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Чому корисно вживати чорнослив
Більшість знає, що чорнослив сприяє обміну речовин та може допомогти запобігти запору. Такі чудові властивості пояснюють тим, що сушена слива є чудовим джерелом клітковини. Саме вона сприяє частим метаболічним процесам. У 100 грамах чорносливу, а це близько 10 ягід, міститься майже 7 грамів поживних складників, які є дуже важливими та потрібними у щоденному раціоні.
Згідно з останніми рекомендаціями Міністерства сільського господарства США, жінкам варто щодня їсти від 22 до 28 грамів клітковини, тоді як чоловікам варто споживати від 28 до 34 грамів.
Чорнослив прискорює обмін речовин / Фото Shutterstock
Ще однією перевагою чорносливу є те, що він сприяє зміцненню кісток.
В одному дослідженні, опублікованому в Osteoporosis International, дослідники виявили, що щоденне вживання 5 – 6 штучок чорносливу може допомогти запобігти втраті кісткової маси,
– розповідає Крістофер Мор – доктор філософії, науковий співробітник та співвласник компанії Mohr Results.
Споживання клітковини особливо важливе для жінок у постменопаузі. У цей період в організмі знижений рівень естрогену, що з часом може призвести до низької щільності кісткової тканини. Сильні втрати спровокують появу захворювання, остеопенії – слабкість кісток через втрату маси.
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Нові дані свідчать про те, що така ж кількість чорносливу може допомогти покращити фактори ризику серцевих захворювань та запалень. І у вас, безумовно, є виграшне доповнення до раціону та їжа, яка повинна бути постійною у вашому раціоні,
– додає науковець.