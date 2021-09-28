Чому корисно вживати чорнослив: порада дієтолога

Сушені плоди слив мають чимало корисних властивостей. Тому їх часто рекомендують вживати під час дієт.

Ідеї 24 розповідають, чим саме корисний чорнослив. Про цей сушений смаколик читайте далі у нашому матеріалі.

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Чому корисно вживати чорнослив

Більшість знає, що чорнослив сприяє обміну речовин та може допомогти запобігти запору. Такі чудові властивості пояснюють тим, що сушена слива є чудовим джерелом клітковини. Саме вона сприяє частим метаболічним процесам. У 100 грамах чорносливу, а це близько 10 ягід, міститься майже 7 грамів поживних складників, які є дуже важливими та потрібними у щоденному раціоні.

Згідно з останніми рекомендаціями Міністерства сільського господарства США, жінкам варто щодня їсти від 22 до 28 грамів клітковини, тоді як чоловікам варто споживати від 28 до 34 грамів.



Чорнослив прискорює обмін речовин / Фото Shutterstock

Ще однією перевагою чорносливу є те, що він сприяє зміцненню кісток.

В одному дослідженні, опублікованому в Osteoporosis International, дослідники виявили, що щоденне вживання 5 – 6 штучок чорносливу може допомогти запобігти втраті кісткової маси,

– розповідає Крістофер Мор – доктор філософії, науковий співробітник та співвласник компанії Mohr Results.

Споживання клітковини особливо важливе для жінок у постменопаузі. У цей період в організмі знижений рівень естрогену, що з часом може призвести до низької щільності кісткової тканини. Сильні втрати спровокують появу захворювання, остеопенії – слабкість кісток через втрату маси.

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Нові дані свідчать про те, що така ж кількість чорносливу може допомогти покращити фактори ризику серцевих захворювань та запалень. І у вас, безумовно, є виграшне доповнення до раціону та їжа, яка повинна бути постійною у вашому раціоні,

– додає науковець.