Чем заменить молочную продукцию в рационе: вкусные и полезные варианты

Є люди, які не можуть їсти молочну продукцію або ж за якихось причин вирішили від неї відмовитися. Це не є проблемою, адже існує корисна альтернатива.

Заменить можно не только молоко, но и сыр, и сметану. Как это правильно сделать – рассказала диетолог и нутрициолог Татьяна Батын.

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Молочка "не заходит" или необходимо от нее отказаться, а так хочется вкусов, эмоций... Ищем замену. Замена не всегда полноценна по составу, но возможна, и это поможет мозгу пережить отказ и получить удовольствие, пробуя что-то еще,

– отметила Батын.

Чем заменить молоко

Пить можно воду или минеральную столовую воду. В кофе можно подобрать альтернативу: кокосовое, миндальное, овсяное, гречневое, маковое или соевое молоко. Для выпечки можно использовать воду, растительное молоко или банан.

Чем заменить сыр

соевый сыр тофу;

конопляный сыр, урда, мисо;

крем-сыр из фундука и кокоса;

сыр с кешью;

кокосовый сыр;

фреш-сыр из цельного кокоса и соевого молока.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Для хлеба можно использовать кокосовые сыры со вкусом моцареллы, мягкий тофу. Также можно рассмотреть такие варианты, как авокадо, гуакамоле, песто без пармезана и кабачковая икра.

Тофу – вкусная альтернатива сыру / Фото Pixabay

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Чем заменить творог

Зеленая гречка. По словам диетолога, ее нужно замочить на ночь и перемолоть в блендере. Туда же можно добавить ягоды и ваниль.

Тофу (шелковистый, десертный, мягкий). Из него можно готовить вкусные сырники.

Пшено (тоже подойдет для сырников).

Чем заменить сметану

К блюдам можно добавлять домашний майонез, в салаты – оливковое и льняное масло, тахини, кокосовый и соевый соусы, гуакамоле.

Альтернатива йогурту

кокосовый йогурт;

соевый;

чиа-пудинг на растительном молоке.

Чем заменить масло

Здесь тоже есть несколько вариантов: масло гхи (без казеина и лактозы), кокосовое масло, кокосовая манна и растительные масла.

Все эти замены не одинаковы по составу и вкусу, но это хорошая альтернатива для тех, кто хочет решить проблемы с кожей, с СПКЯ, с инсулинорезистентностью, с пищевой непереносимостью, с аллергическими заболеваниями,

– подчеркнула Татьяна Батын.