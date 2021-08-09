Откорректировав свой подход к снижению веса, можно получить желаемый эффект. О том, как это сделать, рассказала нутрициолог Надежда Жилина.
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6 причин, почему не получается похудеть
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Занижение суточной калорийности
По словам нутрициолога, в погоне за быстрым результатом, многие девушки выбирают низкокалорийные системы питания. Во-первых, это негативно сказывается на здоровье, а во-вторых, приводит к постоянному голоду, срыву и набору веса.
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Обезжиренные молочные продукты
В подобной продукции нет никакой пользы, но есть много добавленного крахмала и сахара для сохранения консистенции. Кроме того, это вариант без жиров, который не поможет похудеть.
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"Полезные" батончики вместо сладостей
Существует мнение, что привычные сладости можно заменить фитнес-батончиками. Надежда Жилина уточнила, что на самом деле их состав и калорийность особо не отличается от привычного шоколада. Поэтому не следует себя обманывать.
Избегайте обезжиренной молочной продукции / Фото Pixabay
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Мед вместо сахара
Еще один распространенный миф, что белый сахар можно заменить медом и при этом худеть. По словам нутрициолога, нужно понимать, что мед – такой же сахар с точки зрения биохимии.
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5 – 6 приемов пищи в течение дня
Частое питание сбивает работу ваших гормонов. Частое питание оправдано только по медицинским показаниям,
– отметила Надежда Жилина.
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Запреты
Те, кто решил снизить вес, часто запрещают себе множество продуктов, разделив их на "хорошие" и "плохие". По словам специалиста, не существует плохой и хорошей еды. Все зависит от количества. А вот запреты – это плохо, ведь они мешают худеть и приводят к срывам.