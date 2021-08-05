Чем побаловать семью на выходных: рецепт невероятных пирожных "Павлова"
Источник:инстаграм Валерии Чепишко
В моде – здоровый образ жизни и правильное питание. Но иногда хочется все же побаловать себя и семью вкусным десертом.
Пирожные "Павлова" известны многим, но мало кто знает, как их приготовить дома. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Валерия Чепишко.
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Мини-пирожные "Павлова"
КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 1 штуку: 303/5/17/35.
Ингредиенты (на 10 штук):
Для безе:
- Белки – 4 штуки.
- Лимонный сок – 1 чайная ложка.
- Сахар – 100 грамм.
- Сахарная пудра – 100 грамм.
Для лимонного курда:
- Желтки – 4 штуки.
- Сахар – 100 грамм.
- Кукурузный крахмал – 10 грамм.
- Цедра и сок одного лимона.
- Сливочное масло – 70 грамм.⠀
Для крема:
- Творожный сыр – 250 грамм.
- Сливки 33% – 125 миллилитров.
- Сахарная пудра – 20 грамм.
Вкусные пирожные понравятся всей семье / Фото Pixabay
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Как приготовить
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Безе:
Белки и лимонный сок взбиваем миксером до пышной светлой пены. Постепенно добавляем сахар, взбиваем до пиков. Добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородной густой массы. Перекладываем смесь в кондитерский мешок с насадкой и делаем на противне корзинки диаметром около 7 сантиметров. Оставляем в разогретой до 100 градусов духовке примерно на 1,5 часа. После этого даем полностью остыть в духовке с приоткрытой дверцей.
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Лимонный курд:
Желтки, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, цедру лимона соединяем и варим на среднем огне до загустения. Выключаем огонь и добавляем сливочное масло. Перемешиваем до однородности и перетираем через сито.
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Крем:
Творожный сыр, сливки, сахарную пудру взбиваем миксером до загустения.
Наполняем корзинки из безе лимонным курдом, украшаем кремом и ягодами по желанию. Десерт готов. Приятного аппетита!
Как приготовить пирожные "Павлова": смотрите видео