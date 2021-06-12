Мы вам расскажем, какие напитки будут прекрасно смаковать с шашлыками и при этом причинят наименьший вред здоровью, и которые лучше не употреблять вместе с жареным мясом. Заметьте, в общем запивать жирную пищу, в том числе жареное мясо, не рекомендуется.

Читайте также Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

Если же во время поедания шашлыков вы не можете отказаться от напитков, советуем запомнить, от которых из них лучше отказаться.

Обычная вода

Во время употребления мяса желательно пить именно обычную фильтрованную воду, ведь она способствует активизации процесса вывода токсинов из организма. Благодаря этому печень будет иметь меньше нагрузки, поэтому застолье пройдет легко и без нежелательных последствий.

Вода способствует выведению токсинов из организма / Фото Yuz

Газированные напитки

Не рекомендуется запивать шашлыки газированными напитками. Это связано с тем, что мясо само по себе трудно усваивается организмом, а газированные напитки этот процесс не просто замедлят, но и вообще могут прекратить. Как результат – интоксикация.

Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.

Соки

Сок прекрасно сочетается с мясными блюдами, ведь этот напиток способствует перевариванию мяса и выведению токсинов из организма. Советуем отдать предпочтение ананасовому соку, который расщепляет белок. Это значительно ускоряет процесс пищеварения.

Ананасовый сок способствует расщеплению белков / Фото Yumama

И еще Как быстро замариновать мясо для шашлыка: 3 универсальных способа

Чай и кофе

Мясные блюда неплохо сочетаются с теплыми напитками. В частности, речь идет о чае и кофе. Эти напитки способны помогать организму расщеплять жиры и освобождать печень от нагрузки. А если вы будете пить зеленый чай, то его полезные компоненты вообще будут способствовать очищению организма от шлаков и токсинов.

Зеленый чай способствует выведению из организма токсинов / Фото Way2self