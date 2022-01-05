Чем легко отмыть натяжной потолок, чтобы не оставить разводов
Источник:5-Minute Crafts
Натяжные потолки не требуют особого ухода. Однако если вдруг все же возникли загрязнения, то Идеи 24 подскажут, как с ними справиться.
Очистка натяжного потолка – занятие необычное. Существует мнение, что эти потолки нуждаются в мойке только в том случае, если на них что-то брызнуло.
Однако, например, натяжной потолок в кухне часто загрязняется. На ней могут появиться брызги от процесса приготовления пищи или следы пара. Поэтому очищать потолок от пыли рекомендуют 1 раз в 2 – 3 года.
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Как отмыть натяжной потолок от загрязнений
Что вам понадобится:
- швабра с плоской головкой (можно заменить шваброй из щетины);
- ведро;
- 2 тряпки из микрофибры;
- теплая вода;
- жидкое мыло.
Дополнительно можно взять:
- бутылку с распылителем;
- стремянку.
Процесс очищения
Сделайте мягкий мыльный раствор: 1 столовую ложку мыла добавьте в 1 литр теплой воды. Пользоваться можно ведром и шваброй или налить раствор в распылитель.
Смочите швабру в теплой мыльной воде и начните постепенно мыть потолок. Мы рекомендуем переходить от одного угла к другому или от стен к центру потолка. Не жмите на потолок, а мойте аккуратно и легко.
Чистим натяжной потолок мыльным раствором / Фото 5-Minute Crafts
Если швабра плохо справилась с пятнами, воспользуйтесь мягкой тряпкой из микрофибры. Для этого вам понадобится стремянка. Натяжной потолок лучше мыть руками, чем шваброй, хотя этот способ займет больше времени.
Смойте мыло с тряпки и снова протрите потолок, двигаясь от стенок к центру потолка. Вытрите ее сухой тканью из микрофибры.
Советы
- Для чистки натяжного потолка никогда не используйте абразивные средства, ацетон, щелочи, растворители, хлорированные жидкости, стиральные порошки, хозяйственное мыло, соль или пищевую соду.
- Следите за тем, чтобы острые предметы не касались потолка.
- Очищайте тканью из микрофибры или фланелевой ткани без ворса. Не используйте щетки или жесткие губки.
- Для мытья натяжного потолка можно использовать средство для мытья посуды.