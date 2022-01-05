Чем легко отмыть натяжной потолок, чтобы не оставить разводов

5 января 2022 , 21:47
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Источник:

5-Minute Crafts

Натяжные потолки не требуют особого ухода. Однако если вдруг все же возникли загрязнения, то Идеи 24 подскажут, как с ними справиться.

Очистка натяжного потолка – занятие необычное. Существует мнение, что эти потолки нуждаются в мойке только в том случае, если на них что-то брызнуло.

Однако, например, натяжной потолок в кухне часто загрязняется. На ней могут появиться брызги от процесса приготовления пищи или следы пара. Поэтому очищать потолок от пыли рекомендуют 1 раз в 2 – 3 года.

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Как отмыть натяжной потолок от загрязнений

Что вам понадобится:

  • швабра с плоской головкой (можно заменить шваброй из щетины);
  • ведро;
  • 2 тряпки из микрофибры;
  • теплая вода;
  • жидкое мыло.

Дополнительно можно взять:

  • бутылку с распылителем;
  • стремянку.

Процесс очищения

Сделайте мягкий мыльный раствор: 1 столовую ложку мыла добавьте в 1 литр теплой воды. Пользоваться можно ведром и шваброй или налить раствор в распылитель.

Смочите швабру в теплой мыльной воде и начните постепенно мыть потолок. Мы рекомендуем переходить от одного угла к другому или от стен к центру потолка. Не жмите на потолок, а мойте аккуратно и легко.


Чистим натяжной потолок мыльным раствором / Фото 5-Minute Crafts

Если швабра плохо справилась с пятнами, воспользуйтесь мягкой тряпкой из микрофибры. Для этого вам понадобится стремянка. Натяжной потолок лучше мыть руками, чем шваброй, хотя этот способ займет больше времени.

Смойте мыло с тряпки и снова протрите потолок, двигаясь от стенок к центру потолка. Вытрите ее сухой тканью из микрофибры.

Советы

  • Для чистки натяжного потолка никогда не используйте абразивные средства, ацетон, щелочи, растворители, хлорированные жидкости, стиральные порошки, хозяйственное мыло, соль или пищевую соду.
  • Следите за тем, чтобы острые предметы не касались потолка.
  • Очищайте тканью из микрофибры или фланелевой ткани без ворса. Не используйте щетки или жесткие губки.
  • Для мытья натяжного потолка можно использовать средство для мытья посуды.
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Автор: Марта Кушка