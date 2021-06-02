Как быстро замариновать мясо на шашлык: 3 универсальные способы

Все мясоеды прекрасно знают, что любой вид мяса для шашлыка должен мариноваться не менее двух часов. Но что делать, если спонтанно появилась идея встретиться с друзьями на природе и приготовить сочный шашлык? Выход есть.

Можно замариновать мясо в быстрый способ даже в багажнике автомобиля. В зависимости от своих вкусовых предпочтений, вы найдете наиболее удачный для себя вариант.

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Шашлык из свинины

Классический и наиболее распространенный вариант популярного блюда, приготовленной на огне. Для того чтобы мясо за короткое время промариновалось, нужно использовать пиво. Для этого во время поездки обязательно понадобится пакет-слайдер или как его еще называют "зиппер".

Помещаем туда уже готовые кусочки мяса, добавляем измельченную на кольца и слегка помятый руками лук, всыпаем соль, кориандр и другие специи по вкусу, все тщательно перемешиваем.

Лук – обязательный компонент для приготовления вкусного шашлыка / Фото Vilkin.pro

После этого пакет ставим вертикально и вливаем к мясу темное пиво. Оно должно покрывать все ингредиенты. Максимально выдавливаем воздух из пакета, закрываем емкость и оставляем мариноваться до тех пор, пока не доберемся до места отдыха.

Шашлык получится сочным, имеет приятный аромат солода и хмеля. И, что не менее важно, маринуется короткое время.

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Шашлык из говядины

Для того чтобы шашлык из говядины несмотря на быстрый способ маринования вышел сочным и нежным, нужно выбрать лучшее мясо. В этом случае советуем покупать стейки. Отправляем мясо в пакет зиппер, добавляем оливковое масло (из расчета примерно одна чайная ложка на один стейк), свежий или сушеный розмарин, черный молотый перец и соль по вкусу.

Из пакета тщательно выдавливаем воздух и закрываем застежку. К моменту приезда на дачу шашлык замаринуется.

Для приготовления шашлыка можно использовать говяжьи стейки / Фото Steakandgrill

Шашлык из баранины

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Принцип быстрого маринования такой же, как и для двух других видов мяса. То есть баранину помещаем в специальный пакет с застежкой и добавляем любимые специи.

Идеальный маринад для баранины – из лука. На полтора килограмма мяса нужно почистить 3-4 луковицы, нарезать кольцами, помять их руками и отправить в пакет с мясом. Наиболее удачно подчеркнет аромат и вкус баранины зира. Поэтому при желании можно ее добавлять.

Обязательно выпустить воздух из пакета и плотно его закрыть. Именно это ускорит процесс маринования мяса.

Шашлык из баранины быстро замаринуется благодаря использованию пакетов на застежке / Фото Glovoapp