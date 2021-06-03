Как быстро снять с рыбы чешую: проверенные способы, которые облегчат вам жизнь

Современные хозяйки следят за здоровьем своей семьи и пытаются соблюдать правила здорового питания. Но чаще всего одна мысль о длительной чистке рыбы, загрязненной кухне и разлетающейся чешуе может отбить кулинарное рвение. И на ужин снова подается все что угодно, но только не рыбное блюдо.
Чтобы этого не произошло, мы раскроем несколько секретов. которые точно вам упростят работу. Итак, вперед ...
Читайте также Созданная с любовью: как Soplica стала любимым брендом миллионов
Вариант 1: чистим рыбу прямо в воде
Часто рыбная чешуя разлетается из-за того, что она уже успела подсохнуть. Поэтому нужны большие усилия, чтобы очистить рыбу. Чтобы упростить процесс, следуйте таким советам:
- Намочите рыбу или ненадолго окуните ее в миску с водой.
- Если рыба не очень большая, не вынимайте ее из воды, а сделайте те же действия с помощью ножа, что и на сухой поверхности.
- Начинайте с хвоста, и чешуя сплошным слоем слезет из рыбы с одной и с другой стороны, при этом не разлетаясь во все стороны, а оставаясь в той же миске.
Чистить рыбу не так трудно, как вам казалось / Фото pinterest
Вариант 2: чистим рыбу на столе
- Рыбу поместите в кухонную мойку и ошпарьте кипятком. Важно не передержать ее в воде, чтобы вместе с чешуей НЕ слезла кожа.
- Стол застелите несколькими слоями бумаги – так рыба не будет скользить.
- Проведите ножом по ошпаренный тушке со стороны хвоста к голове против роста чешуи.
- Рыбные чешуйки легко снимутся, не разлетаясь при этом по всей кухне.
С нашими советами чистить рыбу гораздо легче / Фото unsplash
Вариант 3: чистим рыбу без чешуи
С рыбой можно поступить совсем по-другому, то есть не чистить ее, а срезать чешую сплошным слоем.
- Возьмите острый нож (желательно филейный) и аккуратно введите со стороны хвоста между кожурой и рыбьей "броней".
- С помощью ножа отслоите пласт рыбной чешуи, а не отрезайте его по краям.
Метод длинный, требует аккуратности, зато кухня остается в идеальном порядке.
Нож для снятия чешуи должен быть тонким и острым / Фото food