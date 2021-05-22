Как быстро разморозить мясо: способ, который используют даже профессиональные повара

Разморозка мяса – долгая процедура. При соблюдении всех нюансов она занимает не менее 12 часов. А что делать, если нет столько времени в запасе? Чтобы быстро размороженное мясо осталось сочным и упругим и после приготовления не разочаровало ни вкусом, ни консистенцией – вот вам экспресс-технология, которой пользуются даже профессионалы.
Одна маленькая хитрость и пара компонентов помогут вам разморозить любое мясо быстро и не повредив продукт.
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Итак, для того чтобы быстро разморозить мясо, вам понадобятся лишь вода и уксус. Разморозка пройдет в три этапа:
- Достаньте мясо из морозильной камеры и освободите от упаковки, пакета или пленки
- Смажьте мясо уксусом и оставьте на 15 минут
- Тщательно промойте мясо водой и начинайте процесс приготовления любимых блюд.
Такое мясо идеально подойдет для тех блюд, основной компонент которых нужно мариновать. Ведь даже за 15 минут благодаря уксусу мясо получит легкую кислинку.
Простой способ разморозить и замариновать мясо / Фото Botanichka
Если вы не хотите начинать этап маринования, для размораживания мяса дополнительно используйте пакет. У него герметично упакуйте мясо, а потом отправьте в глубокую миску с раствором воды и уксуса. Порционно эти жидкости смешивайте 1: 1. Такой процесс размораживания максимально быстрый.
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Вступая в реакцию со льдом, уксус практически растворяет его. Благодаря тому, что мясо находится в пакете, происходит так называемый "парниковый эффект", который приводит к нагреванию мяса. Результатом этого является быстрое и равномерное размораживание мясных продуктов.
Для быстрого размораживания мяса используйте воду, уксус и пакет / Фото Mcgrp