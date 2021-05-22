Как быстро разморозить мясо: способ, который используют даже профессиональные повара

Разморозка мяса – долгая процедура. При соблюдении всех нюансов она занимает не менее 12 часов. А что делать, если нет столько времени в запасе? Чтобы быстро размороженное мясо осталось сочным и упругим и после приготовления не разочаровало ни вкусом, ни консистенцией – вот вам экспресс-технология, которой пользуются даже профессионалы.

Одна маленькая хитрость и пара компонентов помогут вам разморозить любое мясо быстро и не повредив продукт.

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Итак, для того чтобы быстро разморозить мясо, вам понадобятся лишь вода и уксус. Разморозка пройдет в три этапа:

Достаньте мясо из морозильной камеры и освободите от упаковки, пакета или пленки Смажьте мясо уксусом и оставьте на 15 минут Тщательно промойте мясо водой и начинайте процесс приготовления любимых блюд.

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Такое мясо идеально подойдет для тех блюд, основной компонент которых нужно мариновать. Ведь даже за 15 минут благодаря уксусу мясо получит легкую кислинку.

Простой способ разморозить и замариновать мясо / Фото Botanichka

Если вы не хотите начинать этап маринования, для размораживания мяса дополнительно используйте пакет. У него герметично упакуйте мясо, а потом отправьте в глубокую миску с раствором воды и уксуса. Порционно эти жидкости смешивайте 1: 1. Такой процесс размораживания максимально быстрый.

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Вступая в реакцию со льдом, уксус практически растворяет его. Благодаря тому, что мясо находится в пакете, происходит так называемый "парниковый эффект", который приводит к нагреванию мяса. Результатом этого является быстрое и равномерное размораживание мясных продуктов.

Для быстрого размораживания мяса используйте воду, уксус и пакет / Фото Mcgrp