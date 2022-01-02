Как быстро размягчить масло без микроволновки: трюк от кондитера
Источник:simplyrecipes
Лучший способ размягчить масло – это положить его на кухонный стол на 30 – 60 минут. Но иногда у хозяек нет столько времени. Рассказываем, как поступать в такой ситуации.
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Как размягчить масло без микроволновой
Вот несколько способов, чтобы быстро размягчить масло.
- Холодное сливочное масло натрите с помощью больших отверстий на терке для творога.
- Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками, так они быстрее размякнут.
- Положите палочку масла между двумя кусочками вощеной бумаги и раскатайте скалкой.
Ниже описано, как быстро размягчить масло с помощью вощеной бумаги и скалки. Об этом трюке рассказал американский кондитер.
Метод кондитера
Положите палочку масла между двумя большими кусками вощеной бумаги. С помощью скалки прижмите сливочное масло. Раскатайте его так, как лепешка для пирога.
Когда сливочное масло станет толщиной примерно 0,3 – 0,6 сантиметра, поднимите вощеную бумагу и снимите масло.
Размягчаем масло скалкой / Фото Elise Bauer