Как быстро размягчить масло без микроволновки: трюк от кондитера

2 января 2022 , 19:06
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Источник:

simplyrecipes

Лучший способ размягчить масло – это положить его на кухонный стол на 30 – 60 минут. Но иногда у хозяек нет столько времени. Рассказываем, как поступать в такой ситуации.

Во многих рецептах выпечки ингредиентом есть размягченное масло или масло комнатной температуры. Что же делать, когда микроволновки нет или же вы не хотите ею пользоваться? Рассказываем в нашем материале.

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Как размягчить масло без микроволновой

Вот несколько способов, чтобы быстро размягчить масло.

  1. Холодное сливочное масло натрите с помощью больших отверстий на терке для творога.
  2. Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками, так они быстрее размякнут.
  3. Положите палочку масла между двумя кусочками вощеной бумаги и раскатайте скалкой.

Ниже описано, как быстро размягчить масло с помощью вощеной бумаги и скалки. Об этом трюке рассказал американский кондитер.

Метод кондитера

Положите палочку масла между двумя большими кусками вощеной бумаги. С помощью скалки прижмите сливочное масло. Раскатайте его так, как лепешка для пирога.

Когда сливочное масло станет толщиной примерно 0,3 – 0,6 сантиметра, поднимите вощеную бумагу и снимите масло.


Размягчаем масло скалкой / Фото Elise Bauer

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Автор: Марта Кушка