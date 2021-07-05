Как быстро очистить мягкую мебель от пятен: секреты легкой уборки

Если паркету и другим поверхностям мы уделяем время каждую неделю, то мягкая мебель остаются без внимания. Ее уборку мы всегда откладываем, потому что считаем сложной.

Как освежить ткань на мебели – рассказываем в нашем материале. Простые способы, которые каждый сможет повторить.

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Как предотвращать загрязнения

Лучше работать на опережение и предотвратить загрязнение, ведь бороться с последствиями куда сложнее. Если вы планируете часто использовать диван для семейных посиделок с детьми, то заранее позаботьтесь о его сохранности:

используйте покрывало, чтобы застилать мягкую мебель;

приобретите специальный чехол;

не ешьте, сидя на диване, и не позволяйте делать это другим членам семьи;

периодически проводите уборку дивана.

Как проводить профилактическую чистку



Периодическая уборка очень важная / Фото Dommino

Поддерживать в свежем и чистом виде вашу мебель поможет периодическая профилактическая чистка. Для этого вам понадобится мокрая простыня. Расстелите ее по всей поверхности дивана и слегка прижмите к ткани. Это поможет очистить мягкий уголок от пыли и легких загрязнений.

Чтобы результат получился лучше, стоит сполоснуть простынь под чистой водой и повторить еще раз. После этого дайте дивану полностью высохнуть.

Выберите моющее средство

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Важно правильно выбрать средство для очистки / Фото Pinterest

Прежде чем приступить к чистке, убедитесь, что моющее средство подходит для поверхности дивана. Если подобрать сильнодействующие вещество, оно может повредить мягкую мебель и привести к обесцвечиванию и потери яркости ткани. Например, мыльную воду нельзя использовать для велюра и бархата.

Рекомендуем попробовать моющее средство на небольшом участке дивана. Так вы будете уверены, что выбрали нужное. Если все прошло успешно – можете приступать к полноценной процедуре очистки.

Средства для чистки дивана своими руками

Обратите внимание, не стоит, ведь вы вряд ли полностью ее высушите в домашних условиях. А остатки воды могут спровоцировать



Как сделать средство для очистки диванов своими руками / Фото Pinterest

Если вы решили почистить диван, можно обойтись и без дорогостоящих моющих средств. Такое вещество легко создать самостоятельно из продуктов, которые есть дома у каждого. Для этого вам понадобится сода, вода, уксус и мыло. Налейте в емкость литр воды и добавьте по столовой ложке других компонентов. Все хорошо перемешайте и нанесите на загрязненные участки с помощью щетки. Не стоит сильно тереть, чтобы не создать много пены, ведь ее будет сложно смыть водой.

Еще один рецепт моющего средства для очистки деликатной ткани: смешайте воду с порошком в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась густая пена и аккуратно нанесите ее на загрязнения. Если это не помогло – повторите процедуру. После удаления пятна соберите грязную пену с помощью пылесоса или тряпки.

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Рецепты для удаления различных пятен



Как удалять различные пятна / Фото Pinterest

Стоит помнить, что каждое пятно требует индивидуального подхода, поэтому мы собрали способы очистки на все случаи жизни.

От напитков. Очистить пятна от сока поможет уксус или нашатырный спирт. С кофе или чаем прекрасно справится хозяйственное мыло. Оно также поможет вывести краски для рисования .

Очистить пятна от поможет уксус или нашатырный спирт. С прекрасно справится хозяйственное мыло. Оно также поможет вывести . От жира. С жиром прекрасно справится измельченный мел или соль. Насыпьте немного порошка на пятно, оставьте на несколько часов и смойте все салфеткой или уберите пылесосом.

С жиром прекрасно справится измельченный мел или соль. Насыпьте немного порошка на пятно, оставьте на несколько часов и смойте все салфеткой или уберите пылесосом. От еды. Для того, чтобы вывести пятна, которые остались от любимых блюд, используйте мыло или средство для мытья посуды. Нанесите раствор на загрязненную поверхность, а затем смойте остатки сухой салфеткой.

Для того, чтобы вывести пятна, которые остались от любимых блюд, используйте мыло или средство для мытья посуды. Нанесите раствор на загрязненную поверхность, а затем смойте остатки сухой салфеткой. От пива. Здесь также понадобится мыльная вода, но в этом случае добавляем к ней немного уксуса, чтобы удалить запах.

Здесь также понадобится мыльная вода, но в этом случае добавляем к ней немного уксуса, чтобы удалить запах. От косметики. Нанесите сначала мыльный раствор, оставив его на 15 минут. А потом уберите остатки мочалкой со спиртом.

Если же эти методы вам не помогли, рекомендуем обратиться в клининговую компанию, где с вашими загрязнениями поработают профессионалы.