Как быстро накачать кубики: упражнения на пресс от звездного тренера

Чтобы накачать желанные кубики, совсем необязательно нагружать себя сложными упражнениями. И если вы хотите иметь плоский живот, вам точно понравится этот простой сет тренировки пресса.

Звездный тренер Андрей Хомицкий показал эффективный комплекс упражнений для новичков, который заставит работать каждую мышцу живота. Эта тренировка будет полезно тем, кто постоянно является жертвой своих отговорок. Занимайтесь и совершенствуйте свое тело вместе с Идеи 24!

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Тренировка на пресс от Андрея Хомицкого

Боковые скручивания: 15 повторений на каждую сторону;

15 повторений на каждую сторону; Поднятие таза с выходом в прямоугольник: 15 повторений;

15 повторений; Ножницы с фиксацией: 15 повторений;

15 повторений; Шагания, стоя на локтях + Джек: 15 повторений;

15 повторений; Разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания: 15 повторений;

15 повторений; Медленные скручивание + 3 коротких: 15 повторений;

15 повторений; Растяжка.

Количество кругов:

Новички – 2

Любители – 3

Опытные спортсмены – 4.

упражнения выполняйте одно за другим по кругу. Отдых после каждого упражнения: 45 секунд для новичков, 30 секунд для любителей и 15 секунд для опытных спортсменов.Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая" , которые придутся вам по душе.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Новички вы готовы? Ловите тренировки на пресс.

Полетели:

боковые скручивания 15 раз в каждую сторону

поднятия таза с выходом в прямоугольник 15 повторений

ножницы с фиксацией 15 повторений

стоя на локтях шагания + Джек 15 повторений

разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания 15 повторений

медленные скручивание + 3 коротких 15 повторений

растяжка

После выполнения задания обязательное напишите те, кому удалось осуществить тренировки несмотря на обстоятельства, как у вас получилось, не пойти на поводу у сложностей? Это будет полезно тем, кто постоянно находится жертвовать своих отговорок.