Для того чтобы любое собеседование прошло успешно и вы получили желанную должность, нужно тщательно подготовиться к знакомству с компанией и работниками. В частности, не только вам будут задавать вопросы во время собеседования, но и вы должны не стесняться и интересоваться тем, что вам нужно узнать.

От сформулированных вопросов у работодателя складываться впечатление о вас как о человеке и как о профессионале. Поэтому каждый вопрос обдумайте и сформулируйте в своей голове. Мы подготовили несколько классических вопросов, которые вы можете задать во время своего собеседования.

Читайте также: 7 важных навыков, на которые работодатели обращают внимание в первую очередь

1. Что будет входить в обязанности человека, который будет занимать соответствующую должность?

Поставив этот вопрос, вы должны запомнить все ответы, ведь вам, возможно, выпадет возможность работать в этой компании. Поэтому очень важно на первом этапе сотрудничества расставить границы и четко проговорить все обязанности, которые вы будете в дальнейшем выполнять.

В идеале все, что перечислит работодатель записать в блокнот. Если у вас появились уточняющие вопросы, не стесняйтесь их задавать.

Узнайте у потенциального работодателя обязанности, которые вам придется выполнять / Фото Englishpatient

2. Какие ценности компании?

От того, как проводят все время все работники, зависит ваше рабочее благосостояние. Вы должны понять, какие ценности важны для работников соответствующей компании, сравнить их со своими ценностями, сопоставить и сделать выводы о том, подходит ли вам эта работа.

Ваши ценности и ценности компании должны совпадать / Фото Cleverstaff

3. Есть ли возможность для карьерного роста или профессионального развития?

Для каждого человека очень важно развиваться. Поэтому, устраиваясь на работу, вы должны понимать, есть ли у вас возможность карьерного роста, сможете ли вы посещать интересные и полезные тренинги, семинары и т. д.

Возможность подниматься по карьерной лестнице важна для каждого работника / Фото Work

4. Какой график работы?

Это один из самых главных вопросов, которые вы должны задать потенциальному работодателю. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы относительно графика работы во время каникул, болезни, государственных выходных и тому подобное. Узнайте о том, работают ли сотрудники сверхурочно, если да, то почему и получают ли вознаграждение за это.

Интересно: Как избежать конфликта с руководителем: 5 простых правил

5. Какую я буду получать заработную плату?

Вопрос логический и важный, но не стоит формулировать его сразу после прихода на собеседование. Это может характеризовать вас не с лучшей стороны. Не стесняйтесь задавать все вопросы, касающиеся финансовых выплат. В будущем это поможет избежать неловких ситуаций.

Узнайте все тонкости выплат зарплаты / Фото Fintolk

6. С кем я буду тесно сотрудничать?

Узнав ответ на этот вопрос, вы примерно будете понимать, с какими людьми вы чаще всего будете общаться, насколько большой коллектив и какую роль будете выполнять в нем вы.

Смело спрашивайте о потенциальных сотрудников / Фото Scriba