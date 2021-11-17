Бурек по-сербски: рецепт мясного пирога, который оценит даже самый требовательный гурман

Если вам вдруг захотелось одновременно и выпечки, и мяса, этот рецепт идеально подойдет! Рассказываем, как приготовить бурек – вкусный пирог, родом из Сербии.

Предупреждаем сразу: хоть и процесс приготовления не из самых простых, но старания того стоят. Диетолог Андрей Невский уже испытал рецепт и уверяет, что бурек – это вкусно! Поэтому пора и нам поэкспериментировать на кухне.

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Бурек по-сербски: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

фарш индейки – 200 граммов;

пшеничная мука – 450 граммов;

сыр твердый – 120 граммов;

1 средняя луковица;

чеснок – 1 зубчик;

соль и перец – по вашему вкусу;

подсолнечное масло – 10 граммов;

вода – 300 миллилитров.

Способ приготовления:

Замесите тесто. Для этого смешайте муку, воду и соль. Дайте тесту немного настояться. Тем временем приготовьте начинку. В фарш добавьте лук, чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте. Сыр натрите на грубой терке. Разделите тесто на 4 части, из каждой сформировав шар. Возьмите один шар и круговыми движениями распластайте тесто как можно шире в диаметре до прозрачности. Сложите этот лист конвертом и отложите в сторону – это будет дно бурека. Распластайте еще один шар так же. Тогда в образовавшийся корж положите по центру сформированное раньше дно, на него – фарш, а на фарш – сыр. Заверните края конвертом и отложите. Распластайте третью лепешку, сверните и отложите. Тогда сделайте четвертую лепешку, в нее положите конверт с начинкой, на него снова фарш, посыпьте сыром и закройте начинку третьим коржом. Заверните конвертом четвертый корж (для ясности обязательно смотрите видео). Смажьте бурек маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку запекаться 30 минут.

Приятного аппетита!

– закуска, которая прижилась во многих странах. Готовят такой пирог из слоеного или дрожжевого теста, начиняя чаще всего мясным фаршем, овощами или сыром. Каждый может выбрать начинку по вкусу.Для тех, кто не любит куски лука, потрите его на терке.

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Текст публикации Андрея Невского:

Очень захотелось выпечки! И, конечно, мясо. Обычный пирог показался слишком простым, решил немного заморочиться и взял рецепт традиционного сербского блюда. Получилось сложнее в приготовлении и вкусно в употреблении.

Ингредиенты:

фарш индейки, 200 г;

пшеничная мука, 450 г;

творог, 120 г;

лук, 1 средняя луковица;

чеснок, 1 зубчик;

соль и перец по вкусу;

подсолнечное масло, 10 г;

вода, 300мл.

Приготовление:

Смешиваем муку, соль, воду, хорошо вымешиваем тесто, даем ему отдохнуть немного.

Делим тесто на 4 части, каждую скатываем в шар. Смачив руки маслом, делаем из каждого шара лепешку.

Добавляем в фарш соль, перец, лук, чеснок. Сыр натираем на большой терке.

Берем одну лепешку теста, круговыми движениями распластываем его как можно шире в диаметре до прозрачности. Складываем это письмо конвертом и откладываем в сторону. Это будет дно грядущей свеклы.

Распластываем такой корж так же, кладем в середину дно, на него фарш, на фарш – творог. Заворачиваем края конвертом, откладываем.

Распластываем третью лепешку, сворачиваем, откладываем.

Распластываем четвертую лепешку, кладем конверт с начинкой, снова намазываем фарш, насыпаем сыр, закрываем начинку третьею лепёшкою, заворачиваем конвертом четвертую (обязательно смотрите видео).

Смазываем свеклу растительным маслом.

Отправляем в духовку на 30 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

Лайфхак для тех, кто не любит куски лука, как Катя: потрите его на терке или выложите колечками на фарше. Так легче выковыривать.