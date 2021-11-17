Бурек по-сербски: рецепт мясного пирога, который оценит даже самый требовательный гурман
Источник:инстаграм Андрея Невского
Если вам вдруг захотелось одновременно и выпечки, и мяса, этот рецепт идеально подойдет! Рассказываем, как приготовить бурек – вкусный пирог, родом из Сербии.
Предупреждаем сразу: хоть и процесс приготовления не из самых простых, но старания того стоят. Диетолог Андрей Невский уже испытал рецепт и уверяет, что бурек – это вкусно! Поэтому пора и нам поэкспериментировать на кухне.
И еще Вкусно, просто и безвредно: как приготовить дома куриные наггетсы без масла и мукиБурек – закуска, которая прижилась во многих странах. Готовят такой пирог из слоеного или дрожжевого теста, начиняя чаще всего мясным фаршем, овощами или сыром. Каждый может выбрать начинку по вкусу.
Бурек по-сербски: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- фарш индейки – 200 граммов;
- пшеничная мука – 450 граммов;
- сыр твердый – 120 граммов;
- 1 средняя луковица;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль и перец – по вашему вкусу;
- подсолнечное масло – 10 граммов;
- вода – 300 миллилитров.
Способ приготовления:
- Замесите тесто. Для этого смешайте муку, воду и соль. Дайте тесту немного настояться.
- Тем временем приготовьте начинку. В фарш добавьте лук, чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.
- Сыр натрите на грубой терке.
- Разделите тесто на 4 части, из каждой сформировав шар.
- Возьмите один шар и круговыми движениями распластайте тесто как можно шире в диаметре до прозрачности. Сложите этот лист конвертом и отложите в сторону – это будет дно бурека.
- Распластайте еще один шар так же. Тогда в образовавшийся корж положите по центру сформированное раньше дно, на него – фарш, а на фарш – сыр. Заверните края конвертом и отложите.
- Распластайте третью лепешку, сверните и отложите.
- Тогда сделайте четвертую лепешку, в нее положите конверт с начинкой, на него снова фарш, посыпьте сыром и закройте начинку третьим коржом. Заверните конвертом четвертый корж (для ясности обязательно смотрите видео).
- Смажьте бурек маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку запекаться 30 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Очень захотелось выпечки! И, конечно, мясо. Обычный пирог показался слишком простым, решил немного заморочиться и взял рецепт традиционного сербского блюда. Получилось сложнее в приготовлении и вкусно в употреблении.
Ингредиенты:
фарш индейки, 200 г;
пшеничная мука, 450 г;
творог, 120 г;
лук, 1 средняя луковица;
чеснок, 1 зубчик;
соль и перец по вкусу;
подсолнечное масло, 10 г;
вода, 300мл.
Приготовление:
Смешиваем муку, соль, воду, хорошо вымешиваем тесто, даем ему отдохнуть немного.
Делим тесто на 4 части, каждую скатываем в шар. Смачив руки маслом, делаем из каждого шара лепешку.
Добавляем в фарш соль, перец, лук, чеснок. Сыр натираем на большой терке.
Берем одну лепешку теста, круговыми движениями распластываем его как можно шире в диаметре до прозрачности. Складываем это письмо конвертом и откладываем в сторону. Это будет дно грядущей свеклы.
Распластываем такой корж так же, кладем в середину дно, на него фарш, на фарш – творог. Заворачиваем края конвертом, откладываем.
Распластываем третью лепешку, сворачиваем, откладываем.
Распластываем четвертую лепешку, кладем конверт с начинкой, снова намазываем фарш, насыпаем сыр, закрываем начинку третьею лепёшкою, заворачиваем конвертом четвертую (обязательно смотрите видео).
Смазываем свеклу растительным маслом.
Отправляем в духовку на 30 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!
Лайфхак для тех, кто не любит куски лука, как Катя: потрите его на терке или выложите колечками на фарше. Так легче выковыривать.