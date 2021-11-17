Бурек по-сербски: рецепт мясного пирога, который оценит даже самый требовательный гурман

17 ноября 2021 , 18:05
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Если вам вдруг захотелось одновременно и выпечки, и мяса, этот рецепт идеально подойдет! Рассказываем, как приготовить бурек – вкусный пирог, родом из Сербии.

Предупреждаем сразу: хоть и процесс приготовления не из самых простых, но старания того стоят. Диетолог Андрей Невский уже испытал рецепт и уверяет, что бурек – это вкусно! Поэтому пора и нам поэкспериментировать на кухне.

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Бурек – закуска, которая прижилась во многих странах. Готовят такой пирог из слоеного или дрожжевого теста, начиняя чаще всего мясным фаршем, овощами или сыром. Каждый может выбрать начинку по вкусу.

Бурек по-сербски: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • фарш индейки – 200 граммов;
  • пшеничная мука – 450 граммов;
  • сыр твердый – 120 граммов;
  • 1 средняя луковица;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль и перец – по вашему вкусу;
  • подсолнечное масло – 10 граммов;
  • вода – 300 миллилитров.

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто. Для этого смешайте муку, воду и соль. Дайте тесту немного настояться.
  2. Тем временем приготовьте начинку. В фарш добавьте лук, чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.
  3. Сыр натрите на грубой терке.
  4. Разделите тесто на 4 части, из каждой сформировав шар.
  5. Возьмите один шар и круговыми движениями распластайте тесто как можно шире в диаметре до прозрачности. Сложите этот лист конвертом и отложите в сторону – это будет дно бурека.
  6. Распластайте еще один шар так же. Тогда в образовавшийся корж положите по центру сформированное раньше дно, на него – фарш, а на фарш – сыр. Заверните края конвертом и отложите.
  7. Распластайте третью лепешку, сверните и отложите.
  8. Тогда сделайте четвертую лепешку, в нее положите конверт с начинкой, на него снова фарш, посыпьте сыром и закройте начинку третьим коржом. Заверните конвертом четвертый корж (для ясности обязательно смотрите видео).
  9. Смажьте бурек маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку запекаться 30 минут.
Лайфхак! Для тех, кто не любит куски лука, потрите его на терке.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Очень захотелось выпечки! И, конечно, мясо. Обычный пирог показался слишком простым, решил немного заморочиться и взял рецепт традиционного сербского блюда. Получилось сложнее в приготовлении и вкусно в употреблении.

Ингредиенты:

фарш индейки, 200 г;
пшеничная мука, 450 г;
творог, 120 г;
лук, 1 средняя луковица;
чеснок, 1 зубчик;
соль и перец по вкусу;
подсолнечное масло, 10 г;
вода, 300мл.

Приготовление:

Смешиваем муку, соль, воду, хорошо вымешиваем тесто, даем ему отдохнуть немного.
Делим тесто на 4 части, каждую скатываем в шар. Смачив руки маслом, делаем из каждого шара лепешку.
Добавляем в фарш соль, перец, лук, чеснок. Сыр натираем на большой терке.
Берем одну лепешку теста, круговыми движениями распластываем его как можно шире в диаметре до прозрачности. Складываем это письмо конвертом и откладываем в сторону. Это будет дно грядущей свеклы.
Распластываем такой корж так же, кладем в середину дно, на него фарш, на фарш – творог. Заворачиваем края конвертом, откладываем.
Распластываем третью лепешку, сворачиваем, откладываем.
Распластываем четвертую лепешку, кладем конверт с начинкой, снова намазываем фарш, насыпаем сыр, закрываем начинку третьею лепёшкою, заворачиваем конвертом четвертую (обязательно смотрите видео).
Смазываем свеклу растительным маслом.
Отправляем в духовку на 30 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

Лайфхак для тех, кто не любит куски лука, как Катя: потрите его на терке или выложите колечками на фарше. Так легче выковыривать.

Автор: Назарій Сорока