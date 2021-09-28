Блины на каждый день: какие полезные начинки приготовить
Источник:Інстаграм Світлани Фус
Блины – это вкусный перекус на все случаи жизни. Их можно разнообразить различными начинками и каждый день пробовать другой вкус.
Диетологиня Светлана Фус поделилась рецептом блинов и начинок на своей странице в инстаграме. Читайте подробности в нашем материале.
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Рецепты начинок для блинов
Прежде чем готовить начинку, стоит испечь блины. Диетологиня поделилась рецептом, по которому готовит их.
Ингредиенты:
- 150 граммов молока;
- 70 граммов овсяной муки;
- щепотка соли;
- 1 яйцо.
Приготовьте блины / Фото Unsplash
Куриная начинка
- 200 граммов куриного филе; ⠀
- 1 чайная ложка сметаны;
- 20 граммов сиру;
- лук, соль, перец по смаку.
Отварите куриное филе и измельчите его. Сыр натрите на терке. Обжарьте лук до золотистого цвета. Смешайте в емкости филе, сыр, сметану и лук. Выложите начинку на блин и сверните его.
Блины можно по-разному скручивать / Фото Unsplash
Блины с семгой
- 180 граммов слабосоленой семги;
- 180 граммов творога.
Протрите творог через сито, чтобы он стал легким и воздушным. Смажьте блины, а сверху выложите семгу и сверните.
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Млинци с брынзой и зеленью ⠀
Вкуснейшая начинка из брынзы / Фото Unsplash
- небольшой пучок кинзы;
- 1,5 столовая ложка сметаны;⠀
- 130 граммов брынзы.
Натрите сыр на крупной терке или можете нарезать его кубиками, а потом приправьте сметаной или майонезом. Зелень сполосните под водой, измельчите и добавьте в творожную массу. Выложите начинку на теплые блины и наслаждайтесь.