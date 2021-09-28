Блины на каждый день: какие полезные начинки приготовить

Блины – это вкусный перекус на все случаи жизни. Их можно разнообразить различными начинками и каждый день пробовать другой вкус.

Диетологиня Светлана Фус поделилась рецептом блинов и начинок на своей странице в инстаграме. Читайте подробности в нашем материале.

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Рецепты начинок для блинов

Прежде чем готовить начинку, стоит испечь блины. Диетологиня поделилась рецептом, по которому готовит их.

Ингредиенты:

150 граммов молока⁣⁣;

70 граммов овсяной муки⁣;

щепотка соли;

1 яйцо.



Приготовьте блины / Фото Unsplash

⁣⁣Куриная начинка

200 граммов куриного филе⁣⁣; ⠀

1 чайная ложка сметаны;

20 граммов сиру⁣⁣;

лук, соль, перец по смаку.⁣⁣

Отварите куриное филе и измельчите его. Сыр натрите на терке. Обжарьте лук до золотистого цвета. Смешайте в емкости филе, сыр, сметану и лук.⁣⁣ Выложите начинку на блин и сверните его. ⁣⁣



Блины можно по-разному скручивать / Фото Unsplash

Блины с семгой

180 граммов слабосоленой семги;

180 граммов творога.

Протрите творог через сито, чтобы он стал легким и воздушным. Смажьте блины, а сверху выложите семгу и сверните.

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⁣Млинци с брынзой и зеленью ⠀



Вкуснейшая начинка из брынзы / Фото Unsplash

небольшой пучок кинзы;

1,5 столовая ложка сметаны;⠀

130 граммов брынзы.

Натрите сыр на крупной терке или можете нарезать его кубиками, а потом приправьте сметаной или майонезом. Зелень сполосните под водой, измельчите и добавьте в творожную массу. Выложите начинку на теплые блины и наслаждайтесь.