Блинный торт с кремом: низкокалорийный десерт, который не повредит фигуре
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Чтобы спокойно проходить мимо витрины со сладостями и уберечь свою фигуру, предлагаем заменить магазинные десерты полезными домашними. Ловите рецепт диетического торта с блинов.
Часто вечером хочется чего-то сладенького к чаю. И чтобы не пустить насмарку свою диету, нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить дома здоровый блинный торт. И калорий в нем совсем мало – 105 против 550 в обычном торте.
И еще Как сварить идеальный бульон: несколько тонкостей, которые должен знать каждыйТорт из блинчиков не только низкокалорийный, у него хорошее соотношение белков, жиров и углеводов. Поэтому кусочек на 200 – 250 граммов вполне сойдет за сытный перекус.
Блинный торт с кремом
Ингредиенты для блинов:
- Йогурт натуральный до 3% – 400 граммов;
- Мука пшеничная цельнозерновая – 100 граммов;
- Яйца – 2 штуки;
- Яичные белки – 2 штуки;
- Разрыхлитель – 5 граммов;
- Заменитель сахара – на ваш вкус.
Ингредиенты для крема:
- Молоко 1,5% – 600 миллилитров;
- Яичные желтки – 2 штуки;
- Мука пшеничная цельнозерновая – 30 граммов;
- Заменитель сахара – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для блинов и замесите тесто. Блины нужно выпекать средней толщины.
- Крем сварите до загустения. Не забывайте постоянно помешивать.
- Перемажьте блины готовым кремом.
- Украсить торт можно орешками и фруктами.
- Не будет лишним его оставить на несколько часов в холодильнике, чтобы все коржи хорошо пропитались.
Приятного аппетита!
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Торт из блинчиков, перемазанные кремом / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Блинный торт с кремом
Чтобы спокойно проходить мимо витрины со сладостями, от которых просто портится фигура, а невероятно разрушается здоровье, я предлагаю заменить их на правильные домашние десерты. И с радостью делюсь с вами рецептами, которые нахожу и пытаюсь сама. Сегодня готовим торт, которым можно полакомиться. Лепешки и заварной крем - все как положено. А вот калории всего 105 против 550 в обычном торте. Да, и еще огромный плюс - этот тортик готовить очень быстро!
Блинный торт с кремом
CBJV на 100 г: 105/5/4/12
Ингредиенты для блинов:
Йогурт натуральный до 3% - 400 гр
Мука пш. цельнозерновая - 100 гр
Яйца - 2 шт.
Яичные белки - 2 шт.
Разрыхлитель - 5 гр
Заменитель сахара - по вкусу
Ингредиенты для крема:
Молоко 1,5% - 600 мл
Яичные желтки - 2 шт.
Мука пш. цельнозерновая - 30 гр
Заменитель сахара - по вкусу
Для украшения:
Орешки - 20 гр
Малина - 50 гр
Готовим:
Из указанных ингредиентов делаем тесто и выпекаем средней толщины блины небольшого диаметра. Охлаждаем.
Крем варим из указанных компонентов на медленном огне, до загустения. Не забываем постоянно помешивать.
Смазать блины кремом.
Посыпать колотыми орехами и малиной и торт готов. Если оставить на несколько часов в холодильнике на пропитку, будет тоже вкусно.
Торт не просто низкокалорийный. У него хорошее соотношение БЖВ. Поэтому кусочек 200 - 250 гр вполне сойдет за сытный перекус.