Без лишней химии: женщина поделилась лайфхаком, как легко отчистить чайник
Хозяйка из Австралии рассказала, как решает проблему с накипью в чайнике. Для того чтобы избавиться от надоедливого налета, женщина использует всего 1 натуральный ингредиент.
Женщина по имени Ди Портер поделилась с подписчиками группы Cleaning & Organising Inspiration Australia, как она легко чистит свой электрочайник.
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Хозяйка из Виктории рассказала, что для эффективной очистки посуды нужен лишь один продукт – свежий лимон.
Для очистки нужен только лимон / Фото Unsplash
Для того чтобы почистить посуду, Ди рекомендует взять 8 нарезанных кусочков лимона и положить их в чайник.
Разрежьте 8 кусочков лимона, залейте воду в чайник до максимума и просто кипятите,
– рассказала женщина.
По словам Ди, кипятить воду с лимоном надо довольно долго – точного времени хозяйка не назвала. После того как лимон достаточно прокипятится, надо слить воду и несколько раз промыть чайник под проточной водой.
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Метод работает с пластиковыми, нержавеющими, керамическими, электрическими и кухонными чайниками. Все, кто пробовал очистить чайник лимоном, были в восторге,
– отметила Ди.
Результат после использования лимона / Фото Ди Портер
Женщина добавляет, что не стоит забывать опорожнить чайник перед использованием.
Не забудьте сменить воду перед питьем кофе или чая. Как-то я забыла – это был не самый лучший вкус,
– сказала Портер.
Можно использовать уже выжатые лимоны – кислоты во фрукте хватит, чтобы приготовить что-то вкусное, а потом почистить посуду.
Как еще можно почистить чайник
Накипь из чайников легко растворяется с помощью мягких кислот. Уксус, который есть в каждом доме, поможет справиться с налетом. Чтобы очистить чайник, надо смешать равное количество уксуса и воды, наполнить чайник на три четверти, вскипятить воду и промыть несколько раз водой.