Без холодильника: 5 способов, как не дать мясу испортиться

Для многих любителей отдыха на природе вопрос качества продуктов очень актуален. Поэтому часто задумываются о том, как сохранить мясо в свежем виде. Бывают ситуации, когда в холодильнике нет места, начинаются перебои с электричеством. Но выход есть всегда.

Итак, мы поделимся с вами несколькими секретами хранения мяса без холодильника. Уверены, они точно вам когда-то понадобятся.

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Молоко

Мясо необходимо хорошо помыть, а затем залить молоком. Жидкость должна его полностью покрывать. В течение двух дней мясо останется свежим.



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Соевый соус

В банку поместить мясо, залить соусом и добавить небольшое количество соли. Банку необходимо закрыть крышкой так, чтобы внутрь не попадал воздух. Соевый соус не позволит бактериям размножаться.



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Соленая вода и перец

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Кусок мяса помыть, посушить и поместить в миску с соленой водой, в которую добавить красный или черный перец (достаточно одной ложки). Миску с мясом поставить в прохладное место.



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Мед

Всю поверхность мяса необходимо покрыть медом, который образует своеобразную пленку, которая не позволяет бактериям размножаться. В результате мясо будет оставаться свежим. Хранить продукт следует в прохладном месте.



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Жир свиной

Вместо меда можно взять свиной жир. После обработки продукт следует завернуть в пергамент и поместить в прохладное место. Дня три-четыре мясо будет оставаться свежим.



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