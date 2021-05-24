Бессмысленно или гениально: 11 примеров, когда люди решили скреативить

Быстро выходить из трудного положения – редкий талант. И если уж природа наделила кого-то счастливой способностью сохранять невозмутимость и молниеносную реакцию в самых стрессовых ситцациях, то не сомневайтесь: и в быту эти уникумы будут вас неустанно удивлять.
В нашей подборке – нетривиальные решения будничных проблем. А вот смешные они, бессмысленные или гениальные – решать вам.
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1. А вы и дальше страдайте от солнечных лучей
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2. Гениальный способ совместить приятное с полезным
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3. Всегда носите с собой скотч. Вы же никогда не знаете, в какую ситуацию попадете
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4. Главное – успеть съесть до того, как замерзнет голова
Фото twitter
5. В долгой дороге и не такие гениальные решения придут в голову
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