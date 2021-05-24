Бессмысленно или гениально: 11 примеров, когда люди решили скреативить

17:30

Быстро выходить из трудного положения – редкий талант. И если уж природа наделила кого-то счастливой способностью сохранять невозмутимость и молниеносную реакцию в самых стрессовых ситцациях, то не сомневайтесь: и в быту эти уникумы будут вас неустанно удивлять.