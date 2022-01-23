Бананово-карамельный десерт в стаканах: удивите своих родных на выходные
Источник:glorious
Сладкий, сливочный и вкусный… этот десерт с бананово-карамельным кремом станет одним из ваших любимых лакомств!
Каждый ингредиент очень вкусен сам по себе. Но если соединить их слоями, получится поистине удивительный десерт!
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Рецепт бананово-карамельного крем-десерта
Ингредиенты:
- 2 банана;
- карамель;
- 200 граммов взбитых сливок;
- 100 г сахара;
- 50 граммов кукурузного крахмала;
- щепотка соли;
- 3 стакана цельного молока;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 столовая ложка экстракта ванили;
- песочное печенье или бисквит;
- 40 граммов масла;
- 1 столовая ложка сахара.
Приготовьте крем
В средней миске взбейте яйца вилкой и отложите. Смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль в средней кастрюле. Постепенно влейте молоко, взбивая, чтобы получилась однородная смесь. Варите на среднем огне, почти постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не закипит. Продолжайте готовить и помешивать еще 1 минуту.
Вылейте несколько столовых ложек горячей смеси в миску с яйцами и сразу хорошо перемешайте. Подогретую яичную смесь вылейте в кастрюлю с оставшимися горячей молочной смеси. Оставьте до медленного кипения и варите 1 минуту, постоянно помешивая. Уберите из огня и добавьте масло и ванилин. Отставьте остыть.
Сделайте основу
Если вы для приготовления выбрали печенье, то вам следует сделать основание. Измельчите его в блендере или вручную. Насыпьте крошку, сахар и растопленное масло в плошку и перемешайте до полного соединения.
Выложите десерт в стаканы
Рассыпьте примерно 2 столовых ложки печенья или бисквита по стаканам. Сверху добавьте слой кондитерского крема, тогда несколько ломтиков банана. Полейте все карамелью и повторите действия несколько раз.
Готовые десерты оставьте в холодильнике. Сверху посыпьте кусочком свежайшего банана конкретно перед подачей.
Бананово-карамельный десерт / Фото glorious