Авокадо с косточки: как сажать и выращивать популярный фрукт в домашних условиях

26 июля 2021 , 16:34
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Источник:

24 канал

Вкусное и полезное авокадо можно выращивать дома на подоконнике. Идеи 24 рассказывают, как его посадить и ухаживать.

Мы уже рассказывали о том, какие вкусные завтраки можно сделать с авокадо. Но где найти качественный фрукт без нитратов и химических добавок? Лучше всего вырастить его самостоятельно. 

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Как посадить авокадо из косточки


Как посадить авокадо / Фото Nurseryplantsbd

Подготовка

Перед посадкой стоит приобрести спелое авокадо и вытянуть косточку, которая обычно занимает половину всего фрукта. Хорошо промойте ее от остатков мякоти.

Авокадо достаточно неприхотлив в выращивании, поэтому косточку можно просто положить в землю, но так семечки будет долго простаты, до 3 месяцев. Куда быстрее способ – поставить ее в воду. В чистом семени нужно сделать посередине небольшие отверстия по 5 миллиметров. Вставьте в них 2 – 3 зубочистки и оставьте косточку в стакане с водой, которая должна покрывать ее на половину.


Оставьте косточку в воде / Фото Treehouse

Заостренный конец должен остаться на воздухе, а плоский – в воде. Стакан поставьте на подоконнике и ждите появления ростка. Быстрее они появляются весной, поэтому этот период лучше всего подойдет для выращивания. Не забывайте периодически добавлять воды в стакан.

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Посадка


Когда авокадо прорастет, его можно посадить в грунт / Фото Garden

Подготовьте горшок с дренажем и приобретите обычный грунт. Косточку сажаем тупым кончиком вниз и закапываем только половину.

В этот период очень важно поддерживать землю влажной, обеспечить доступ света и тепла. Через несколько дней после посадки появится росток красного цвета, который будет очень быстро расти. Авокадо за 3 месяца может достичь 50 сантиметров, после чего рост замедляется.


Авокадо быстро растет в первые 3 месяца / Фото Gardeningknowhow

Важно! Косточка и листья авокадо содержат опасный токсин – персин. Он может вызвать аллергию и анафилактический шок, поэтому не заводите это растение, если в квартире есть домашние любимцы или маленькие дети, которые любят все пробовать на вкус.

Уход за авокадо

Эти советы помогут создать прекрасные условия для растения.

  • Поддерживайте влажность, протирайте листья и опрыскивайте растение – авокадо любит хорошо увлажненную среду.
  • Поливать фрукт стоит теплой отстоянной водой.
  • Подберите для растения светлое место, но без прямых солнечных лучей.
  • Пересаживайте авокадо ежегодно в больший горшок.
  • Если авокадо сбросило все листья, это не всегда означает, что растение засохло. Поэтому продолжайте за ним ухаживать.
  • В теплое время года можете оставить авокадо во дворе или на балконе. Так ваше дерево быстрее зацветет.


Дерево авокадо любит влажную светлую среду / Фото Pinterest

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Автор: Ірина Бенцак