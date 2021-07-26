Авокадо с косточки: как сажать и выращивать популярный фрукт в домашних условиях
Источник:24 канал
Вкусное и полезное авокадо можно выращивать дома на подоконнике. Идеи 24 рассказывают, как его посадить и ухаживать.
Мы уже рассказывали о том, какие вкусные завтраки можно сделать с авокадо. Но где найти качественный фрукт без нитратов и химических добавок? Лучше всего вырастить его самостоятельно.
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Как посадить авокадо из косточки
Как посадить авокадо / Фото Nurseryplantsbd
Подготовка
Перед посадкой стоит приобрести спелое авокадо и вытянуть косточку, которая обычно занимает половину всего фрукта. Хорошо промойте ее от остатков мякоти.
Авокадо достаточно неприхотлив в выращивании, поэтому косточку можно просто положить в землю, но так семечки будет долго простаты, до 3 месяцев. Куда быстрее способ – поставить ее в воду. В чистом семени нужно сделать посередине небольшие отверстия по 5 миллиметров. Вставьте в них 2 – 3 зубочистки и оставьте косточку в стакане с водой, которая должна покрывать ее на половину.
Оставьте косточку в воде / Фото Treehouse
Заостренный конец должен остаться на воздухе, а плоский – в воде. Стакан поставьте на подоконнике и ждите появления ростка. Быстрее они появляются весной, поэтому этот период лучше всего подойдет для выращивания. Не забывайте периодически добавлять воды в стакан.Как расслабиться после тяжелого дня? Пригласи друзей на бокал Zubrowka.
Посадка
Когда авокадо прорастет, его можно посадить в грунт / Фото Garden
Подготовьте горшок с дренажем и приобретите обычный грунт. Косточку сажаем тупым кончиком вниз и закапываем только половину.
В этот период очень важно поддерживать землю влажной, обеспечить доступ света и тепла. Через несколько дней после посадки появится росток красного цвета, который будет очень быстро расти. Авокадо за 3 месяца может достичь 50 сантиметров, после чего рост замедляется.
Авокадо быстро растет в первые 3 месяца / Фото Gardeningknowhow
Уход за авокадо
Эти советы помогут создать прекрасные условия для растения.
- Поддерживайте влажность, протирайте листья и опрыскивайте растение – авокадо любит хорошо увлажненную среду.
- Поливать фрукт стоит теплой отстоянной водой.
- Подберите для растения светлое место, но без прямых солнечных лучей.
- Пересаживайте авокадо ежегодно в больший горшок.
- Если авокадо сбросило все листья, это не всегда означает, что растение засохло. Поэтому продолжайте за ним ухаживать.
- В теплое время года можете оставить авокадо во дворе или на балконе. Так ваше дерево быстрее зацветет.
Дерево авокадо любит влажную светлую среду / Фото Pinterest
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