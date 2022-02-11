Ароматный рис и таящая во рту говядина: вкусный рецепт плова по-восточному

Пожалуй, каждый кулинар имеет свой особый рецепт плова, и мы уверены, что выходит он просто невероятным. Но хотя бы раз стоит попробовать приготовить то самое традиционное блюдо, родом с востока.

Рассыпчатый рис, тающая во рту говядина, ароматы барбариса и специй. Кажется, так звучит описание идеального плова, который пробудит воспоминания о путешествиях по восточным странам у тех, кто там побывал, или же вдохновит на гастро-тур в эти края.

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Поэтому скорее сохраняйте рецепт и готовьте сытный обед или ужин. Этот плов выйдет действительно очень по-восточному. Уверяем, ваши родные будут в восторге.

Ароматный плов по-восточному с говядиной

Ингредиенты:

Говядина – 250 граммов;

Рис пропаренный – 500 граммов;

Вода – 500 миллилитров;

Лук – 1 штука;

Морковь – 1 штука;

Чеснок – 1 головка;

Нут (консервированный) – 150 граммов;

Соль, специи для плова – по вашему вкусу;

Барбарис – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Говядину нарежьте небольшими кусками и обжарьте на растительном масле, пока не появится корочка. Тогда можно добавить лук, нарезанный полукольцами и морковь (соломинкой). Обжарьте все 10 минут. После этого влейте чуть-чуть воды, посолите, добавьте любимые специи и тушите на маленьком огне 30 минут. Промойте рис и добавьте в сковороду половину объема ровным слоем, затем выложите нут, в середину поставьте очищенную головку чеснока и высыпьте оставшуюся часть риса. Залейте водой, чтобы она все накрыла и доведите до кипения. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите до полного испарения воды и готовности риса.

Приятного аппетита!

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Пролистайте карусель и смотрите на видео процесс приготовления плова по-восточному:

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Текст публикации фуд-блогерки Карины:

Плов по-восточному с говядиной. Я очень люблю плов в разных его вариациях, но этот, с восточными мотивами и добавление нута, барбариса и с тающей во рту говядиной, как-то особенно запал в душу. Делюсь рецептом!

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр

Рис пропаренный – 500 гр

Вода – 500 мл

Лук – 1 шт (большая)

Морковь – 1 шт (большая)

Чеснок – 1 головка Нут

(консервированный) – 150 гр

много специй)

Барбарис

Приготовление:

Мясо порезать поперек волокон на средние кубики и обжарить в масле на сильном огне 15 минут до образования корочки.

Лук нарезать полукольцами, морковь соломкой, добавить в сковороду и обжаривать в течение 10 минут.

Добавить соль, перец, все специи. Убавить огонь, влить немного воды и тушить 30 минут.

Рис промыть под проточной водой. Добавить к сковороде половину риса ровным слоем. Затем выложить нут, в серединку очищенную головку чеснока и накрыть оставшейся частью риса.

Залить все водой так, чтобы она покрывала рис сверху.

Довести плов до кипения. Плотно накрыть крышкой, убавить огонь и тушить до полного испарения воды (примерно 50 минут).

По готовности достать и выкинуть чеснок, перемешать и подавать на стол.