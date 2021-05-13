С этими многофункциональными вещами для автомобиля любая поездка, даже с детьми и животными, будет легкой и приятной.
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1. Шестипортативное зарядное устройство
Фото avtoexpert-dv
2. Небольшой увлажнитель воздуха
Фото twizz
3. Вешалки-крючки для сумок и пакетов
Фото tvoridari
4. Водонепроницаемая накидка на сиденье для перевозки домашних животных
Фото periscopes
5. Подушечки-накладки для ремней безопасности в детское автокресло
Фото primelens
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6. Держатель для смартфона
Фото bycars
7. Щетка для чистки вентиляционных отверстий
Фото mydestinationcyprus
8. Автомобильная копилка для монет
Фото primelens
9. Аккуратный мусорник
Фото storecheaponline2021
10. Автомобильная салфетница
Фото intermedia