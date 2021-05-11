Сегодня мы поделимся несколькими полезными лайфхаками, благодаря которым в салоне вашего автомобиля будет всегда комфортно и вам, и вашим пассажирам.
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1. Для того чтобы еда не испачкала сидения, используйте контейнеры из ванны как подставку
Фото lifehacker
2. Чтобы поддерживать порядок в багажнике, используйте специальную полку
Фото lifehacker
3. Грязь в малодоступных местах можно почистить с помощью зубной щетки
Фото lifehacker
4. Для того чтобы предоставить фарам блеска, натрите их зубной пастой
Фото polus-avto
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5. Все детские вещи поместите в практический органайзер
Фото lifehacker
6. Благодаря формочкам для капкейок, расположенных в подстаканниках вы сможете с легкостью достать все мелкие вещи
Фото lifehacker
7. Шерсть животных можно почистить с помощью резиновой щетки и воды
Фото lifehacker
8. Перед тем, как пылесосить сидения, посыпьте их содой. Это поможет избавиться от неприятных запахов.
Фото lifehacker