Сегодня мы поделимся несколькими полезными лайфхаками, благодаря которым в салоне вашего автомобиля будет всегда комфортно и вам, и вашим пассажирам.

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1. Для того чтобы еда не испачкала сидения, используйте контейнеры из ванны как подставку

Фото lifehacker

2. Чтобы поддерживать порядок в багажнике, используйте специальную полку

Фото lifehacker

3. Грязь в малодоступных местах можно почистить с помощью зубной щетки

Фото lifehacker

4. Для того чтобы предоставить фарам блеска, натрите их зубной пастой

Фото polus-avto

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5. Все детские вещи поместите в практический органайзер

Фото lifehacker

6. Благодаря формочкам для капкейок, расположенных в подстаканниках вы сможете с легкостью достать все мелкие вещи

Фото lifehacker

7. Шерсть животных можно почистить с помощью резиновой щетки и воды

Фото lifehacker

8. Перед тем, как пылесосить сидения, посыпьте их содой. Это поможет избавиться от неприятных запахов.

Фото lifehacker