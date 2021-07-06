9 очень странных японских изобретений, которые приносят серьезную пользу
Источник:24 канал
Япония известна своей тягой к высокотехнологичным бытовым ноу-хау. Хотя среди них часто встречаются страннейшие девайсы.
В Стране восходящего солнца даже вышла книга, в которой собраны именно такие изобретения. Но мы расскажем вам о тех, которые все-таки оправдывают свое существование.
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9 интересных изобретений, которые могут быть полезными
Иногда зонтик так не хочется держать. Японцы придумали превосходную защиту от дождя, с которой ваши руки будут свободными.
Зонтик, который не нужно держать / Фото Pinterest
Для тех, кто любит шумные вечеринки, но не хочет тревожить соседей, есть такое замечательное устройство – тихое караоке.
Такое караоке прекрасно подойдет для дома / Фото Pixelbread
Этот шлем похож на защиту от ковида, но на самом деле это маска для людей, страдающих от аллергии.
Защита от аллергии / Фото Pinterest
А это устройство пригодится в летний сезон. Оно измеряет уровень запаха пота.
Это поможет держать запах под контролем / Фото Computerhoy
Брелок, который поможет не краснеть в туалете. Одним нажатием на кнопку можно включить 27-секундную мелодию шума воды.
Какой милый и функциональный брелок / Фото Rhivewebm
Эти очки не защищают от солнца, а наоборот – ослепляют ярким желтым светом. Девайс выполняет роль будильника. Солнечный свет заставляет организм просыпаться, поэтому очки помогут настроить режим сна.
Очки вместо будильника / Фото Innojapon
Инновационный ошейник показывает настроение вашего домашнего любимца. В зависимости от того, как чувствует себя собака – загораются лампочки разных цветов на устройстве. Подробную информацию о состоянии и самочувствии можно прочитать в специальном приложении.
Полезный ошейник для животных / Фото Newsbreak
К теме Самые нелепые лайфхаки, в существование которых трудно поверить
Лежанка для животных в виде коробки из бутылок. Она была создана для тех, кто не может позволить себе приобрести специальную подушку из ткани.
Лежанка для любимцев из коробки / Фото Pinterest
А это устройство одновременно высушит и поутюжьте ваши вещи. Оно может делать это как горячим, так и холодным воздухом.
С таким устройством сушить и гладить одежду очень легко / Фото Pinterest