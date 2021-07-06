9 очень странных японских изобретений, которые приносят серьезную пользу

Япония известна своей тягой к высокотехнологичным бытовым ноу-хау. Хотя среди них часто встречаются страннейшие девайсы.

В Стране восходящего солнца даже вышла книга, в которой собраны именно такие изобретения. Но мы расскажем вам о тех, которые все-таки оправдывают свое существование.

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9 интересных изобретений, которые могут быть полезными

Иногда зонтик так не хочется держать. Японцы придумали превосходную защиту от дождя, с которой ваши руки будут свободными.



Зонтик, который не нужно держать / Фото Pinterest

Для тех, кто любит шумные вечеринки, но не хочет тревожить соседей, есть такое замечательное устройство – тихое караоке.



Такое караоке прекрасно подойдет для дома / Фото Pixelbread

Этот шлем похож на защиту от ковида, но на самом деле это маска для людей, страдающих от аллергии.



Защита от аллергии / Фото Pinterest

А это устройство пригодится в летний сезон. Оно измеряет уровень запаха пота.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.



Это поможет держать запах под контролем / Фото Computerhoy

Брелок, который поможет не краснеть в туалете. Одним нажатием на кнопку можно включить 27-секундную мелодию шума воды.



Какой милый и функциональный брелок / Фото Rhivewebm

Эти очки не защищают от солнца, а наоборот – ослепляют ярким желтым светом. Девайс выполняет роль будильника. Солнечный свет заставляет организм просыпаться, поэтому очки помогут настроить режим сна.



Очки вместо будильника / Фото Innojapon

Инновационный ошейник показывает настроение вашего домашнего любимца. В зависимости от того, как чувствует себя собака – загораются лампочки разных цветов на устройстве. Подробную информацию о состоянии и самочувствии можно прочитать в специальном приложении.



Полезный ошейник для животных / Фото Newsbreak

К теме Самые нелепые лайфхаки, в существование которых трудно поверить

Лежанка для животных в виде коробки из бутылок. Она была создана для тех, кто не может позволить себе приобрести специальную подушку из ткани.



Лежанка для любимцев из коробки / Фото Pinterest

А это устройство одновременно высушит и поутюжьте ваши вещи. Оно может делать это как горячим, так и холодным воздухом.



С таким устройством сушить и гладить одежду очень легко / Фото Pinterest