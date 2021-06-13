9 главных правил этикета за столом, которые стоит запомнить на всю жизнь

В повседневной жизни мы редко задумываемся над тем, правильно ли мы едим, правильно ли используем приборы, куда смотрим и о чем говорим в процессе. Но наступают моменты, когда приходится вспоминать все правила столового этикета, чтобы не ударить в грязь лицом в гостях или на торжественной встрече.

Предлагаем освежить свои знания и соблюдать основные правила за столом не только на публике, но и дома, а кто не знает – запомнить. Ловите советы или вспоминайте. Поехали ...

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Жевать с закрытым ртом

Это не так-то и трудно. Просто не кладите в рот большие порции пищи, и все получится. Кстати, жевать жвачку тоже нужно с закрытым ртом.



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Говорить с пустым ртом

Приличные люди сначала жуют и глотают, а потом говорят.



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Правильно есть

Не нужно наклоняться к тарелке. И тем более поднимать тарелку к лицу. Выпрямитесь, ведь 20 – 30 сантиметров – не такое уж и большое расстояние.



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Класть салфетку на колени

Салфетку расправьте на коленях, не нужно ее закладывать за воротник. Кстати, в конце трапезы оставьте ее левее тарелки.



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Не тянуться за едой

В жизни достигает цели тот, кто имеет решимость рисковать. Zubrowka Czarna – для твоих смелых идей.

Запомните два волшебных слова: "передайте, пожалуйста". Дотягиваться можно к блюдам, которые легко достать вытянутой рукой.



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Из общего – общими

Из общей тарелки насыпьте только столовыми приборами, которые лежат возле блюда.



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Много приборов – не паникуйте

Правило их использования просто – сначала пользуетесь теми, что лежат дальше от тарелки, принимая приборы по мере подачи блюд внутрь.



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Наливать в меру

Имейте в виду, бокал с вином наполняют не более чем наполовину, а лучше – на 1/3. И только шампанское является исключением. Его можно наливать в фужер на 3/4, чтобы насладиться.



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Поблагодарить

Если хотите выразить восхищение повару – составьте приборы параллельно друг другу концами вправо. Салфетку сложите левее тарелки. Поблагодарите и можете быть свободны.



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