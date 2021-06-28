9 безумных лайфхаков с сети, которые на самом деле работают

Ежедневно в сети появляются новые видео с интересными советами от блоггеров. Авторы таких роликов пытаются помочь и упростить нам жизнь.

Хотя лайфхаки с сети часто граничат с абсурдом, они все же работают. И эти примеры точно тому доказательство!

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Странные лайфхаки, которые работают

Ваш пушистый любимец часто посягает на растения в доме? Чтобы такого больше не случалось, можно в землю запихнуть зубочистки. И у вашего кота или собаки не будет охоты играть с вазоном.



Ваши вазоны будут в безопасности / Фото Bright Side

В ярых игроманов часто может перегреваться ноутбук. Вместо охлаждающей подставки можно смело использовать две вилки. Это значительно дешевле подставки, но не менее эффективно.



Подставьте вилки, если ваш ноутбук перегревается и шумит / Фото Bright Side

Зажим для бумаг, более известный как биндер, стоит иногда использовать не по назначению.



С таким держателем пасты хватит на дольше / Фото Bright Side



Используйте зажим не по назначению / Фото Bright Side

Поврежденный пол можно быстро восстановить гелем для ногтей. Выберите правильный цвет, нанесите на поверхность, высушите и вуаля.



Скройте царапины лаком / Фото Bright Side

Когда утюг вышел из строя, а событие требует аккуратной одежды – на помощь "придет" кастрюля с горячей водой.



Вместо утюга – кастрюля с теплой водой / Фото Bright Side

Если вы устали после работы и не хотите нести пакеты из магазинов в руках, просто сделайте как этот человек.

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, сделает ваш вечер по-настоящему теплым.



Повесьте пакет на карабин и руки будут свободны / Фото Bright Side

Часто путаете правый наушник с левым? Просто раскрасьте их в разные цвета.



Отметьте правый и левый наушник различными цветами / Фото Bright Side

Интересно знать Необычные бокалы, которые поразят вас своими формами

Чтобы не терять маленькие аксессуары для волос, прикрепите магнитную ленту к внутренней стороне ящика.



Не теряем свои невидимки / Фото Bright Side

В завершение: лайфхак для всех любителей первых блюд. Чтобы не разлить суп, когда бедете ставить или вытягивать его из холодильника, прикрепите крышку резинкой.

Суп так точно не разольется / Фото Bright Side