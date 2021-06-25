8 ошибок при мытье окон, которые допускают все

Мытье окон – процесс длительный и сложный. И вы точно не захотите повторять его снова, если стекло будет не идеально чистым.

Так какие ошибки не стоит допускать при мытье окон – мы собрали полезную информацию. Уверены, что эти советы помогут сохранить не только ваше время, но и силы.

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Не экономьте и купите профессиональные средства

Не рекомендуем использовать непрофессиональное принадлежности. Найдите время и средства и приобретите качественные тряпки, моющие средства или металлические склиз. Их можно купить в профессиональных магазинах или интернете.

Не стоит мыть окна в солнечный день



Мыть окна в жаркий день – не лучшая идея / Фото Unsplash

В солнечный день моющее средство высыхает на стекле так быстро, что вы даже не успеете добраться до него тряпкой. Поэтому рекомендуем мыть окна в пасмурную погоду. Если же вы уже настроились на мытья стекол, а за окном светит солнце – начните с тех комнат, где есть тень.

Не экономьте моющие средства

Чтобы очистить грязь, нужно много средства для стекла, поэтому не бойтесь его разбрызгивать. Из-за экономии моющего средства на окне могут остаться разводы.

Не забудьте о подоконниках и рамах

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Перед тем, как мыть окна, рекомендуем пропылесосить и протереть подоконник и рамы. И только после этого, взяв чистую воду, приступайте к стеклу.

Не используйте пароочистители

Мытье окон с помощью пароочистителей – не лучший метод. Все потому, что они только разнесут пыль и грязь по всей квартире и не дадут желаемого результата.

Не забывайте о защитной одежде



Всегда надевайте перчатки и фартук / Фото Unsplash

Чтобы мытья окон было безопасным и не навредило вашему здоровью, рекомендуем одевать фартук, перчатки, и, по возможности, респиратор. Попадание моющих средств в легкие и на кожу могут нанести вред вам.

Не вытирайте стекло газетой

Не стоит пренебрегать правилами техники безопасности. Не становитесь на внешнее и внутреннее подоконники, а также не вылезайте туловищем с окна.

Об этом "лайфхаке" вы, наверное, не раз слышали от старших людей. Не рекомендуем его использовать, ведь этот неэффективный метод во многом уступает ткани из микрофибры.

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Не протирайте окна салфетками



Используйте микрофибру вместо салфетки / Фото Unsplash

Этот способ лучше, чем использование газеты. Но микрофибра или резиновый скребок справятся с мытьем окон значительно лучше.