7 уловок, которые помогут сохранить продукты свежими дольше
Источник:5-Minute Crafts
Возвращаясь из супермаркета, мы часто храним свои покупки в холодильнике и в шкафу без присмотра. Однако если хранить продукты правильно, то они будут свежими гораздо дольше.
Эти трюки помогут вам сохранить продукты свежими подольше и к тому же сэкономить немало денег. Детальнее о них читайте в материале.
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Хлеб
Срок хранения: 1 неделя
Положите в пакет с нарезанным хлебом стебель сельдерея и плотно закройте. Сельдерей поможет впитывать влагу и задерживает образование плесени.
Мука пшеничная
Срок хранения: 6 месяцев
Чтобы насекомые не попадали в пшеничную муку, храните ее в герметичном контейнере с 2 – 3 сухими лавровыми листьями внутри. Затем положите в шкаф.
Как хранить муку / Фото 5-Minute Crafts
Авокадо
Целый фрукт
Срок созревания: 3 – 4 дня
Не храните незрелые зеленые авокадо в холодильнике, поскольку влажность приведет к потемнению их кожуры и появлению плесени.
Положите авокадо в закрытый бумажный пакет. Храните его в амбаре в прохладном месте, пока фрукт не созреет.
Разрезанный фрукт
Время охлаждения: примерно 1 – 2 дня
Уложите кусок вместе с половиной лука в пластиковый контейнер. Оставьте его в холодильнике. Ферменты лука оказывают положительное влияние на свежесть авокадо.
Печенье
Срок употребления: 2 недели
Храните готовое печенье в герметичном стеклянном сосуде рядом с кусочком хлеба. Он впитает дополнительную влагу, сохранит хрустящую текстуру печенья.
Как правильно хранить печенье / Фото 5-Minute Crafts
Томатная паста
Время заморозки: 6 месяцев
Заморозьте томатную пасту небольшими порциями в формочке для льда. Также можно завернуть ее в вощеную бумагу и положить в герметичный полиэтиленовый пакет.
Имбирь
Время охлаждения: 3 – 4 недели
Положите корни имбиря в стеклянную банку. Залейте холодной кипяченой водой. Закройте банку и поставьте в холодное место. Так имбирь подольше останется свежим.
Как хранить имбирь / Фото 5-Minute Crafts